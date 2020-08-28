【球衣情報】英超20隊戰衣圖鑑　齊向歷史致敬　曼城作客最大驚喜

新一季英超9月12日開鑼，20支英超球隊幾乎全數已披露新戰衣，只差仍沉醉在升班喜悅中的富咸未有動靜。 新科冠軍利物浦由New Balance「轉會」Nike，自然成為焦點所在，紅軍主場波衫評價有讚有彈，不及孔雀綠作客戰衣般全民叫好。 曼聯主客兩件球衣基本設計跟上季差別不大，又是加上暗花，反而曼城作客戰衣由設計概念到外型均見盡心思，成為今夏最大驚喜。

利物浦：主客戰衣耳目一新

球衣贊助商由New Balance轉為Nike，主場戰衣整體感覺改變不算太大，但仍有幾個明顯改變：領口、袖口加上源自會徽的綠白條紋裝飾，胸前會章、贊助商標誌及後領紀念96個希斯堡遇難者標誌由金黃轉為白色，正面幼身白色直紋消失，球員版會用上VaporKnit物料，令球衣看似有暗花圖案。

相反，作客球衣大膽改用孔雀綠海浪紋圖案，最特別的地方是每一件球衣的紋理不盡相同，相當有特色。部分球迷對主場球衣加入孔雀綠色裝飾頗有微言，其實主客球衣上的孔雀綠色，跟利物浦巿中心地標Royal Liver Building頂部的利物鳥（liverbird）相同，是設計師刻意加入的致敬動作。

對利迷而言，最頭痛的相信是到底印什麼臂章好，另一難題是，官網球員版主場球衣已售罄，只可在Nike官網買，但又無法同時加印球會版印字和各種臂章，相當糾結，或許要由香港相熟和可靠的球衣店幫助。

【利物浦2020/21球衣】（按圖進入）

+ 11 + 10 + 9

曼城：作客戰衣極高質

Puma球衣設計向來別具一格，曼城新一季主場戰衣加入裂紋圖案，風格獨特。不規則龜裂紋理看起來有點誇張，不是人人接受得到，惟穿在曼城球員身上，裂紋圖案不算明顯。

黑底金銅色的作客球衣，不止有型有款，極具時尚品味，當中的建築物暗花圖案，靈感來自曼徹斯特市中心凱瑟菲爾德（Castlefield）運河邊的建築群，以曼市地標作為球衣設計，相當有意思。

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+ 5 + 4 + 3

曼聯：欠缺驚喜 作客戰衣顏色考眼力

上季曼聯在會徽玩變色，加上黑底金邊，新一季反樸歸真，用回紅黃兩色，膊頭位置加上贊助商Adidas的經典三間設計，最大改變是加入不規則異色暗花。

作客球衣看似跟上季第二作客一樣是黑色加暗花，只是會徽和贊助商標誌由橙色轉白色，暗花紋理亦有所不同，Adidas官方卻表示那其實是「土綠色」（earth green），真是要考一考大家眼力。

曼聯作客球衣用上這隻顏色其實有段古：曼聯1878年由蘭開夏郡及約克郡鐵路公司（LYR）位於曼徹斯特Newton Heath地區的車廠成立，最初隊名是New Heath LYR足球會，至1902年才改名曼聯。創會初期據報球衣為白底藍邊，之後1890年代曾改為綠金雙色設計，因此今次刻意用上土綠色，是向球會根源來自鐵路公司的歷史致敬云云。故事夠動聽，可是曼聯作為Adidas在英超的旗艦球隊，兩個設計均令人有點失望。

【曼聯2020/21球衣】（按圖進入）

+ 3 + 2

車路士：新胸口贊助成賣點

車路士幾乎是最早換上新球衣的一隊，巧合的是，胸口贊助換上電訊商3的標記後，藍軍連續多仗在比賽中入3球或失3球，成為一時佳話。來自Nike的球衣，跟利物浦一樣分為Vaporknit物料製造的球員版以及一般球迷版。

作客球衣由純白換上淺灰色，並加上類似鋼版紋的圖案。球員拍攝硬照跟實際比賽照片有甚大色差，不同燈光下效果差異相當大，相信實物在陽光下應較接近白色。

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+ 3 + 2

李斯特城：球員版特有字樣

李斯特城新球衣只有微調，沒大改變：膊頭位三間紋、贊助商標誌和胸口贊助King Power上方的皇冠由金色轉為白色，格子暗花紋消失，兩袖位置加上白金兩色條紋裝飾。

最特別一點是球會跟泰國旅遊局合作，協助推廣當地旅遊，因此球員版波衫的胸口贊助位置由球迷版的「King Power」，換上「Thailand Smiles With You」（泰國與你一起微笑）。

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+ 4 + 3 + 2

熱刺：作客藍轉綠 門將球衣最搶眼

熱刺主場新球衣跟上季最大分別，是由純白色改為加入相當明顯的灰色暗花，衣袖邊緣的深藍條紋裝飾消失，深藍裝飾設計改在肩膊位，同樣分為Vaporknit物料製作的球員版和球迷版。

作客球衣由深藍轉為深綠色，上面有不明顯的暗花；橙色的門將球衣加入不規則的深橙色條紋設計，搶眼奪目，效果出乎意料地好。

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+ 14 + 13 + 12

狼隊：稻米暗花夠特別

以橙色為主調，狼隊主場球衣本身已夠吸睛，上季基本上全橙，新球季加入較多黑色元素：膊頭三間紋、衣袖只留一小段橙邊、衣領黑邊條紋加粗。較為特別的是，球衣加入類似稻穗圖案的暗花。

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阿仙奴：至潮推介 去街首選

同是Adidas贊助，曼聯新球衣平平無奇，阿仙奴的設計則充滿時尚觸覺。基本設計跟上季經典味濃的外型雷同，領口改為白邊，主要是衫身加入漸變紅色箭頭圖案，微調之下整件波衫立即充滿時尚感。

這個箭頭符號靈感來自1930年代至沿用至1949年的球隊A字會徽。阿仙奴在1930年首度贏得英格蘭頂級聯賽冠軍，之後數年內再4度稱霸，是球會史上最光輝一頁，新球衣的A字箭頭圖案，正是要向那段光輝歲月致敬。

作客球衣設計亦頗為突出，白色底加入紅色類似血管形狀設計，看似有點嚇人，穿在一班球員身上又毫不突兀。

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+ 8 + 7 + 6

錫菲聯：必搶作客粉紅戰衣

錫菲聯甫升班已踢出令人驚喜的表現，一度可望出戰歐洲賽，最終得到聯賽第九名，排名之高仍是季前難以預料，他們新球季兩款新戰衣，亦相當高質。

主場戰衣細節位有不少變動：領口設計更改，加入黑色邊裝飾；膊頭位和衣袖由紅轉白，袖口條紋裝飾由黑白雙間改為較粗身的紅黑兩色；紅白直間條紋變得較粗，間條只去到領口對落位置；背部由紅底白字，改為白底紅字。新球衣依然一看便知是錫菲聯波衫，辨識度高，整體感覺精神又醒目。

主場球衣已夠高分，他們的淺粉紅作客新球衣更是佳品。上季作客球衣是白色，今季轉用的也是較淡和中性的淺粉紅，加上暗花之後，穿在雄糾糾的球員身上說不出的有型。

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+ 6 + 5 + 4

般尼：唔講以為無轉款

般尼新球衣跟上季的差別很少，主要是主色紫紅色進佔至兩袖膊頭位置，以及領口設計稍有不同，沒有細看的話或會以為沒有轉款。

話雖如此，這件球衣靈感來自100年前般尼史上最偉大的一隊，以紀念當年球隊贏得1920/21年聯賽冠軍。

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+ 2

修咸頓：「港姐上身」創會135周年特別版

修咸頓主客球衣是20隊中改變最大其中一隊，無論主客新球衣均「得獎港姐上身」：主場紅底白色由右肩向左腰斜間、第二作客白底紅色由左肩到右腰斜間，綵帶一樣的設計，全因今年是他們創會135周年，於是他們重新以1885年創會初期其中一款元祖設計為藍本。

贊助商Under Armour亦為球衣加入不少細節位，包括衫身加入「135」和球會口號「We March On！」字眼標籤，球衣領口位內亦印有寫上「We March On！」的紅白打氣頸巾圖案。

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+ 8 + 7 + 6

愛華頓：作客版瘋狂變色 周邊產品要留意

利物浦轉由Nike贊助最為矚目，「轉會」卻不止紅軍一隊，他們的同市宿敵愛華頓亦跟合作6年的Umbro說再見，轉由丹麥品牌Hummel供應。主場球衣沿用球隊的藍色經典設計，最大分別是膊頭上加上Hummel獨有的一組箭咀標記，反而球員加上門將共4套作客球衣色彩繽紛，一次過玩盡金黃、粉綠、黑金、螢光粉紅四色。

除了球衣瘋狂變色之外，更加要留意他們推出的訓練和休閒服產品，就算是微胖中年身型的主帥安察洛堤，換上球隊新Track Suit之後，立即升級變型男，修身剪裁設計值得一讚。

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+ 18 + 17 + 16

紐卡素：粗間變回幼間 作客繼續鮮艷

紐卡素的經典主場黑白直間球衣，新球季間條紋由粗變回幼，感覺上跟2018/19球季很類似，只是領口設計不同。

繼上季深綠暗花和螢光橙兩件造型突出的作客球衣後，今年設計大膽程度更勝一籌：作客球衣是奪目的檸檬黃搭深藍，配上立方體印花；第二作客以鮮紫色加上三角錐形圖案，獨特的圖案設計取材自紐卡素地標泰恩橋（Tyne Bridge）頂部鋼鐵排列構造，球衣紫色主調撞上檸檬黃色的胸口贊助標誌和球會會徽，整體感覺相當不錯。

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+ 4 + 3 + 2

水晶宮：一式三款襯到絕

水晶宮三款新球衣色調不變，主場仍是紅藍配，兩件作客分別是紅黑藍和紅白藍，有別以往的是，今年三件球衣均是由同一個款式倒模出來，只是顏色配搭有所不同。說得好聽的是夠歸一，不好聽的就是懶。

就算設計師有偷懶成份，仍不得不說顏色配合和設計方面均不俗，胸口贊助商上的金黃色「W」標誌，有畫龍點睛之效。

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+ 3 + 2

白禮頓：細節位見心思 一個字：靚！

白禮頓球衣將經典藍白直間設計，改為藍色底為主加上白色幼身直間紋設計，這個改動是向1983年版本戰衣致敬，那一年球隊唯一一次晉身足總盃決賽，可惜在決賽中不敵曼聯。

新戰衣用上的藍色亦較之前款式淺色一點，色彩更鮮明。衫身兩側加上金黃色直間裝飾，領口改為白色恤衫領加上一粒鈕扣，配合袖口的白色條紋設計，整體感覺相當醒神。

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+ 7 + 6 + 5

韋斯咸：創會125周年 重塑60年代經典

創會125周年的韋斯咸，新球衣充滿復古味道，希望帶球迷重溫球會最光輝的60至70年代：贏得足總盃和歐洲盃賽冠軍盃，卜比摩亞（Bobby Moore）、亨打（Norman Hunter）及韋爾遜（Ray Wilson）三將協助英格蘭捧起1966年世界盃。

球衣整體設計就連會徽造型也參考自1960年代球衣版本，並在會徽加入「125周年」字眼，後領位置亦印有雙槌圖案加上「125」字樣，最難得的是，這個簡潔的經典設計，是諮詢球迷後得出的結果，槌仔幫球迷怎能不心動？

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+ 6 + 5 + 4

阿士東維拉：極精細會徽成焦點

沿用紫紅色配粉藍袖傳統設計，維拉主場新球衣在領口和衣袖設計均有變動，最特別的是今年球衣上的會徽以矽膠製作，設計極為精細，球員和球迷版球衣均會配備，後領位置亦印有球會的獅子標記。跟韋斯咸一樣，維拉設計新球衣前同樣先收集球迷意見。

另一大改動是球衣胸口贊助由亞洲博彩公司W88改為網上車行Cazoo，跟愛華頓為同一贊助商。

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+ 3 + 2

列斯聯：平平無奇創銷售紀錄

外國跟香港球迷對球衣偏好差異之大，從列斯聯的新球衣上完全反映出來。供應商由Kappa轉為大廠Adidas，平平無奇的純白色樣板式樣，加上球會會徽、Adidas商標和胸口贊助，即打破球會史上銷售紀錄。

最主要因素當然是球會時隔16年終於重返英超的刺激，Kappa貼身剪裁難以駕馭，多少也是問題所在。

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+ 8 + 7 + 6

西布朗：令人目定口呆的條碼球衣

或許Puma設計師將心力集中放在曼城和紐卡素身上，繼水晶宮之後，以英冠亞軍重返英超的西布朗，新球衣同是一式三款，而且設計跟將條碼（Barcode）穿上身無分別，造型相當驚嚇，假如胸口贊助商改為超級市場的話，將會是一絕。

【西布朗2020/21球衣】（按圖進入）

+ 6 + 5 + 4

富咸：興奮得仍未有新波衫

尚有兩星期開季，20支英超球隊之中，只得富咸一隊未公布新球衣。雖然這支倫敦小球會8月4日才通過英冠附加賽決賽擊敗賓福特確定升班，但球衣設計理應早已拍板，所以只能說球會重返英超實在太興奮。

新衫未有，上季主客球衣正在大特賣，由原價55英鎊大幅劈價至15英鎊，另有多款慶祝「我們重返英超了」的衛衣和T恤發售。

【富咸2019/20球衣大特賣】（按圖進入）