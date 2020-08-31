【女子歐聯】日本國腳熊谷紗希決賽華麗入球　亞洲第一人創歷史

今季女子歐聯（UWCL）決賽由法甲球隊里昂以3：1擊敗禾夫斯堡，完成前無古人的5連霸，是球隊第7次奪得歐聯冠軍。陣中日本女將熊谷紗希（Kumagai Saki）攻入其中一球，成為首名日本足球員在歐聯決賽舞台取得入球，也是亞洲球員入球第一人。

2013年加盟里昂的熊谷紗希，此前已助球隊達成4連霸，昨日（30日）西班牙中立場進行的女子歐聯決賽，是她第6次踏上決賽舞台。

熊谷紗希（中）除了是首名日本足球員在歐聯決賽取得入球，也是亞洲球員第一人。（里昂女子隊Facebook）

里昂歐聯5連霸創歷史 熊谷成亞洲球員第一人

里昂今仗在25分鐘由妮森瑪先開紀錄，司職防守中場的日本國腳熊谷紗希在完半場前，於禁區外左腳起腳勁射中鵠，助里昂拉開比數至2：0，成為史上首位在歐聯決賽入球的日本球員。

禾夫斯堡在易邊後雖有中場普比近門頂入追平，但里昂完場前再入一球，終以3：1勝出，完成5連霸偉業，追平皇家馬德里男足在1956至1960年期間的歐冠盃（歐聯前身）連勝紀錄。

29歲的熊谷不單是日本首名球員在歐聯決賽入球，也創下亞洲足球歷史。過去男子歐聯決賽之中，前曼聯韓國國腳朴智星、熱刺球星孫興慜都未能取得入球，熊谷成為亞洲第一人。

29歲的熊谷以左腳射入，助球隊挾2球領先優勢進入下半場。（UEFA官方Facebook）

熊谷紗希歐聯決賽入球：

熊谷賽後在Instagram表示感謝並肩作戰的隊友。（里昂女子隊Facebook）

熊谷賽後在Instagram感謝並肩作戰的隊友：「達成史上首個歐聯5連霸，太過興奮可能會不停發文，大家請見諒。感謝隊友，感謝大家的支持。」

海外傳媒大讚 日本女足隊友：異次元！

這名日本女足國腳今仗攻守兼備大放異采，多間海外媒體均大讚其表現，法國《隊報》（L'EQUIPE）以「華麗表演」（Spectacle）來形容她，「是一場表演，取得很好的平衡，沒有被對手騙倒，把握時機入球」。

英媒《衛報》以「熊谷紗希的華麗入球」標題，指她在完半場前的重要入球為禾夫斯堡帶來壓力，《法新社》也寫道：「日本的Star、熊谷紗希決定性的一擊」，備受世界注目。

熊谷發文後，不少日本足球員也留言恭喜，浦和紅鑽球星槙野智章送上恭賀。（熊谷Instagram）

日本女足隊友、效力浦和紅鑽女隊的前鋒菅澤優衣香也留言送上恭賀，「Super Goal！Saki，恭喜！」另一國腳泊志穂看到熊谷在場上強烈的存在感，不禁道：「最強！異次元！」作為首個在歐聯決賽舞台上取得入球的日本人，隊友們都為她而感動。

【今夏已落實轉會】