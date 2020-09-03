【足球熱話】美斯巴塞合約談判陷膠着　新球衣海報被徵用球迷質疑

「巴塞大地震」牽連甚廣，隊長美斯前途未卜，美斯父親赴巴塞與會長會面，惜雙方未能達成共識，繼續膠著。 西甲新球季即將在本月中開鑼，巴塞隨即宣傳新球衣，美斯依然在宣傳海報的中間，蘇亞雷斯則不見蹤影。巴塞球迷對海報中出現美斯甚為反感，更指美斯已不是球隊的一部分。

巴塞隆拿亂局，美斯要求離隊，雙方對合約各自表述。美斯團隊認為可以免費以自由身離隊，巴塞則指美斯錯過提出離隊要求的期限，理論上不能以自由身離隊。美斯父親赴巴塞與會長巴圖美奧會面，嘗試找出可行的解決方案。

美斯父親今晤巴塞會長談判 隊友：美斯仍在WhatsApp群組中

美斯提出離隊要求，引起軒然大波。（資料圖片／Getty Images）

美斯四圍踢？放心，改圖啫！（按圖放大）：

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美斯父周三（2日）與巴塞會長會面，經歷個半小時的會議後，雙方未能達成共識，巴塞方面堅持美斯若在今季離隊只有一個可能，就是支付6.3億英鎊的違約金；美斯至今繼續罷工，仍然未歸隊操練。

美斯父親赴巴塞與會長會面，惜雙方依然未能達成共識。（Twitter截圖）

「巴塞家變」這齣連續劇未完，美斯留隊與否仍然是未知之數，但巴塞方面一於少理，繼續利用美斯作「生招牌」，宣傳全新的主場球衣。在宣傳海報中，美斯與基沙文﹑法蘭基迪莊等球員一同現身，美斯更站在正中間，可見他在球隊的地位，而同樣盛傳離隊的蘇亞雷斯及維達爾卻未見蹤影。

巴塞新球衣海報，美斯依然佔據重要位置。（Twitter截圖）

海報「出街」後，不少忠實巴塞球迷對美斯的出現感到反感，不少網民直斥美斯已經不是巴塞的一員，笑言此廣告違反商品及說明條例，美斯根本不會再披巴塞球衣，亦有不少網民呼籲巴塞從善如流，讓美斯免費離隊。

網民對巴塞新球衣海報的反應（按圖放大）：

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