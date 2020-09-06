【歐國聯】英格蘭兩後衛捱批險勝冰島　麥巴比「零度入球」奠勝

2020歐洲國家聯賽第一輪，英格蘭在A2組作客冰島，苦戰下到補時階段才取得入球，更曾極度接近遭逼和。險成罪人的右閘基爾獲加（Kyle Walker），賽後亦坦承自己或是時候離開國家隊。

英格蘭今次赴雷克雅未克作客冰島，陣容相對年輕，20歲的菲爾科頓（Phil Foden）在佐敦軒達臣等老大哥缺陣下，獲領隊修夫基給予首頂「喼帽」，哈利卡尼、查頓辛祖、史達寧、基爾獲加等亦正選上陣。

面對從未在歐國聯取得分數的冰島，英格蘭全場控制大局，取得逾7成控球率，早段更曾有隊長哈利卡尼剷射入網，但遭球證爭議地判為越位。

菲爾科頓作為英格蘭2017年勇奪世少盃的重心、兼是該屆金球獎得主，首登成年國際賽大舞台仍毫無懼色。（Getty Images）

英格蘭靠十二碼破僵局 補時階段逃過一劫

菲爾科頓、迪格蘭賴斯等小將表現絕不失禮，但在季前狀態未足之下，英格蘭形勢佔優卻遲遲未能打開紀錄，71分鐘更出現關鍵一幕，上半場已領得一面黃牌的基爾獲加，因侵犯查奧斯達臣而兩黃一紅被逐，成為英格蘭近6年來首面紅牌。然而冰島多踢一人之下未獲優勢，修夫基其後再接連調入阿歷山大阿諾特及首戰國際賽的格連活特。

直到補時階段，英格蘭才搏得冰島的恩加臣禁區內犯規兩黃一紅被逐，十二碼由史達寧操刀射入，終為「三獅兵團」打開紀錄。怎料僅1分鐘後，英格蘭中堅祖高美斯又因侵犯費迪莊臣遭罰十二碼，但主射的查拿臣竟炒高，白白錯過為冰島追和、奪得歐國聯第一分的機會。英格蘭最終逃過一劫，以1：0勝果展開應屆歐國聯。

基爾獲加1年後再代表英格蘭，卻領紅收場。（Getty Images）

屢次犯禁 獲加難敵後起之秀

儘管英格蘭保住勝局，被逐的基爾獲加賽後一臉沮喪地表示「足球隊生涯有限，我的國際賽生涯也許到了尾聲」，坦承自己魯莽犯規是「不能接受」。獲加如此沮喪，是因為考慮到他場外的紀律問題，好不容易重獲的機會或許已溜走。

基爾獲加被逐需停賽，令他將無法如願在周二作客丹麥時達到個人第50場國際賽上陣的里程碑；而且他能繼續入選國家隊已屬幸運——他在疫情期間屢次違反社交禁令及禁足令，包括在4月被英媒揭發以2200英鎊聘請兩名性工作者到家中開派對，儘管他事後拍片道歉，卻於5月再偷偷離家探望家人。

剛傷癒的阿歷山大阿諾特後備上陣，年僅21歲的他已是利物浦絕對主力。（Getty Images）

1年間，獲加曾3度落選國家隊，加上種種犯禁事件，外界曾認為他將不再代表英格蘭，但修夫基終決定再給予他機會。獲加在今次歐國聯前曾透露，修夫基接受「人人都會犯錯」，獲加本人亦坦承自己在疫情期間的行為不是好榜樣，但作為一個熟齡球員，今次再於場內失誤，修夫基又會否原諒他？同位置之上，還有更年輕的阿歷山大阿諾特、雲比沙卡等靜候成為正選，獲加的時間又剩下多少？

修夫基賽後也不留情地批評獲加：「這面紅牌無疑是一大教訓，你絕不可這樣落腳剷波，我很了解獲加，他在更衣室內已經認了錯，但這樣的犯規令我們很難去贏波。」他亦不忘提及另一幾乎累英格蘭失分的後衛祖高美斯：「另一個教訓是，我們一入波就被對手壓制，最後我們更輕易地向對手送上十二碼，能贏波實在好運。」

麥巴比（左）為法國一球奠勝。（Getty Images）

另一場焦點賽事，法國在A3組作客瑞典亦以1：0險勝，面對頑抗的瑞典，法國由麥巴比在完半場前於左路施腳法，近乎「零度角」射入一記美妙入球，與英格蘭、葡萄牙、比利時一同在首輪賽事獲勝。

其他歐國聯焦點賽果（按圖放大）：