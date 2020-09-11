【足球轉會】干地冀與簡迪國米再聯手　艾歷臣隨時被送返英超

車路士今夏化身「大富豪」，疫市下的轉會市場掃貨，先後購入夏維斯﹑迪姆華拿及芝維爾等球員，「車仔」的增兵大計仍未停步，亦有需要出售部分球員。 國際米蘭主帥干地一直對舊部尼高路簡迪念念不忘，希望將該名法國中場帶往意大利，惜林柏特對干地的開價「耍手擰頭」。

車路士在今夏轉會市場密密增兵，既用真金白銀購入夏維斯及迪姆華拿等，再免費簽入堤亞高施華，銳意在新球季大展拳腳。盛傳車路士仍有意欲再添新兵，瞄準韋斯咸的迪格蘭賴斯﹑里爾的蘇馬爾（Boubakary Soumare）及雷恩門將艾度亞文迪（Edouard Mendy）。

林柏特盛傳的目標人物：

【車路士今夏新兵】（按圖進入）

有新兵，當然要清兵，林柏特先將巴舒亞伊外借往水晶宮，中堅湯姆利盛傳即將被借至愛華頓，AC米蘭亦有意承接巴卡約高。國際米蘭主帥干地有意為舊東家出一分力，希望與舊部簡迪在國米重逢，干地與簡迪當年在車路士合作時一同贏得英超冠軍。根據英國《每日郵報》及《太陽報》等傳媒消息指，莫財的國米欲以隊中球員加現金求售，干地提出以波素域（Marcelo Brozovic）或基斯甸艾歷臣成為交易籌碼的一部分。

簡迪與干地在車路士合作期間，曾經為球隊贏得聯賽冠軍。（資料圖片／Getty Images）

艾歷臣今年1月由熱刺轉投國際米蘭後，半季以來在意甲上陣17場，並非球隊的必然正選，未能交出預期般的理想表現，指國米願意放售該名丹麥中場，甚至成為交易籌碼之一。

面對波素域或艾歷臣，林柏特依然不為所動，事關林柏特早在6月已明言不願放走簡迪，英國《電訊報》亦指林柏特對艾歷臣不感興趣。

車路士主帥林柏特早已明言希望挽留簡迪留隊。（資料圖片／Getty Images）

相比起簡迪，林柏特更希望賣走意大利中場佐真奴，該名28歲的中場球員一度傳出羅馬有意羅致，加上巴克利及羅夫度斯卓克的前途仍然是個謎，而盛傳車路士仍然希望在中場線繼續增兵的話，將有人滿之患，林柏特透過不同方式「放貨」事在必行。

英國傳媒紛紛表示，林柏特希望賣走佐真奴，以換取中場更多空間予新兵。（資料圖片／Getty Images）

油王當年入主後豪使連買13人（按圖放大）：