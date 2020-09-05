【英超】車路士大破慳囊有前科　油主當年入主一口氣連購13人

車路士今夏轉會市場大破慳囊，一口氣簽入薛耶治﹑迪姆華拿及夏維斯等新兵，新球季的陣容令人期待。 車路士今夏大事擴軍，甚有早年「無限金錢」的味道，車路士在「油王」阿巴莫域治入主車路士的夏天，亦曾經在一個轉會窗內瘋狂買人。

受新冠肺炎疫情影響下，不少球會在轉會市場慳得就慳，車路士卻反其道而行，今夏轉會市場非常活躍，先後簽入芝維爾﹑迪姆華拿及夏維斯等新兵，花費超過兩億英鎊，為球隊注入新血。

車路士簽堤亞高施華鎮後防 當疫市奇葩點止有錢咁簡單

夏維斯投車路士簽約5年 今夏已添7新兵藍軍錢從何來？

林柏特今夏已引入7名新員，據聞有意繼續擴充球隊。（資料圖片／Getty Images）

【車路士今夏新兵】（按圖進入）

「油王」阿巴莫域治（Roman Abramovich）在2006年夏天入主車路士後，使「藍戰士」搖身一變成為轉會市場的常客，過去多年曾經將不少大名球星收歸旗下，就如舒夫真高及費蘭度托利斯等球星。

車路士富豪收購歷史（按圖放大）：

車路士已一口氣引入7名球員，盛傳他們的增兵大計仍未結束，迪格蘭賴斯（Declan Rice）據聞亦是目標之一。英國《BBC》節目《Match of the Day》的Twitter上載一張圖片，對比車路士今年及2003年夏天的收購，並配上「油王的革命」，而2003年正是油王甫入主的夏天，可見今夏的增兵規模與2003年十分相近。

車路士在2003年夏天曾大灑金錢，分別買入華朗﹑祖高爾及基斯普等大名球星。（資料圖片／Getty Images）

回顧2003年夏天，阿巴莫域治初來乍到希望盡早挑戰列強，所以在轉會市場大事擴軍，更一口氣羅致13名球員，當中包括華朗﹑基斯普及馬基列尼等球星。現任主帥林柏特當時亦是陣中一員，當年由時任領隊雲尼亞里領軍，最終「藍戰士」以亞軍完成聯賽。

油王當年入主後豪使連買13人（按圖放大）：