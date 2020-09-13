【英超】列斯聯睽違16年首戰踢出狂人足球　憾負利物浦仍獲激讚

2020/21英超球季開鑼，首輪最受期待一戰，必然是今晨的「冠軍對決」：上季英超冠軍利物浦主場對上季英冠冠軍列斯聯。 睽違英超16年的列斯聯在「狂人」比爾沙領軍下，即使最後落敗而回，表現卻沒有令球迷失望，連紅軍主帥高普也讚歎：「我以後會常看他們比賽！」

列斯聯的英超第一戰迎來一個震撼的開端——開賽僅僅3分鐘，穆罕默德沙拿在禁區內一抽，欲挺身擋球的羅賓高治變成犯手球，沙拿操刀射入隨之而來的12碼，連續4季為紅軍在聯賽首戰取得入球。

但要比爾沙的球隊放棄可沒這麼容易，12分鐘，列斯聯把握一次反擊，積夏里遜左路突破，在畸角位推橫、大腳一射入網，以一記精彩個人表演取得列斯16年來首個英超入球。

即使阿歷山大阿諾特（右一）和祖高美斯（左一）夾擊，亦未能阻止積夏里遜取得列斯聯重返英超後首個入球。（Getty Images）

入球漂亮，列斯的鬥志更可人，同樣的情境在比賽中上演了3次。20分鐘，利物浦在左路獲得角球，安德魯羅拔臣開出，伏兵禁區頂的雲迪積克「飛將軍式」衝前頂入，助紅軍再度領先。

但列斯在8分鐘後又一次嬴盡掌聲，一次中場大腳長傳，雲迪積克在自己禁區頂截波，卻未為意將皮球帶到地上一刻，班福特已在他身後看準機會搶走皮球、順勢射破艾利臣比加十指關。這當然是雲迪積克罕有的犯錯，但也更令球迷細想，會否是比爾沙極度仔細地分析過這名紅軍防線核心後，向班福特下達的指示？

雲迪積克（右）入球後卻犯下罕有失誤，令利物浦遭班福特（左）為列斯再一次追和。（Getty Images）

列斯3度追和 仍不敵「埃及之王」

列斯聯的足球充滿激情也瘋狂，屢屢令利物浦陷苦戰，但紅軍今仗表現最出色的穆罕默德沙拿再展身價，33分鐘，羅拔臣開出罰球，沙拿把握列斯後衛解圍不遠，於禁區右側控定一抽，皮球在近柱死角入網，紅軍第3度領先，也為半場譜下3：2的比數。

換邊後紅軍好幾次入球機會都未能把握，列斯也繼續向利物浦進逼，更趁高普以小將居迪斯鍾斯入替剛傷愈的佐敦軒達臣不久，以一記簡單而流暢的組織，由基列治射地波入網，第3度追和。

眼見列斯或能爆冷，在利物浦主場奪得升班後第一分之際，由華倫西亞來投的洛迪高摩連奴（Rodrigo Moreno）卻在88分鐘犯下大錯，在禁區內絆倒推進的法賓奴，球證奧利華再判一記十二碼，沙拿又一次射入，個人大演帽子戲法，同時為利物浦鎖定4：3勝局。

洛迪高摩連奴（左）以破球會紀錄2900萬歐元轉會費加盟列斯聯，卻在首戰累球隊失分。（Getty Images）

高普賽後激讚列斯：會常看他們比賽

球證鳴完場笛一刻，利物浦全軍大概都鬆了一口氣，主帥高普更被鏡頭捕捉到不禁「Wow」了一聲，他賽後也毫不掩飾對列斯聯的欣賞：「出色的比賽、出色的對手，兩隊表現都非常精彩。觀賞價值非常高，我超愛這場比賽！」他透露自己在完場後，曾向每一位列斯球員道賀，「列斯很特別……難以置信，今季我會常看他們比賽的」。

比賽精華：利物浦4：3列斯聯

被稱為「狂人」的比爾沙，首戰英超雖然輸波，卻顯得相當滿意，畢竟這支列斯聯既是高普入主的5年來，在晏菲路球場造出最多搶截的作客球隊（33次）、也是近5季第2支作客利物浦時在控球率佔優的「非Big 6」球隊，3度落後、3度追和的表現更獲譽為近季最佳升班馬。

比爾沙道：「我們成功令利物浦無法踢出他們最擅長的足球，在比賽的大部份時間，我們絕不落下風」，不過，他亦坦承升上英超後，球隊仍需改進，「在這種水平，一次犯錯就等於一個入球」。