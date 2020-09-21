【足球轉會】英媒驚傳連格轉投熱刺　冀與摩連奴合作求重生

曼聯翼鋒連格被主帥蘇斯克查投閒置散，直至去季煞科戰才打破562日的英超入球荒，惜新球季「連美斯」依舊無運行，曼聯首場聯賽連大軍亦未能入選。 英國小報《每日星報》驚傳27歲的連格為了個人的職業生涯，希望出走離開奧脫福，改投前主帥摩連奴的麾下。

摩連奴擔任曼聯領隊的兩季半間，雖然最終被炒收場，但摩帥仍能帶領紅魔鬼獲得歐霸盃冠軍。當摩連奴在2018年底被解僱後，連格（Jesse Lingard）在曼聯的生涯彷彿走進了黑暗時代，逐漸p連奴的心水人選，取得不少上陣機會，正如2017/18聯賽奪亞的球季，連格僅缺席5場聯賽，並交出8個入球及5個助攻。

連格壓哨破入球荒助曼聯奠勝 網民狂賀連美斯重臨

連格在摩連奴治下，取得不少上陣機會。（資料圖片／Getty Images）

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當蘇斯克查上任後，連格去季僅9場正選披甲，復賽後只得兩次後備登場。「連美斯」在英超煞科戰時來運到，捕捉到卡斯柏舒米高的失誤，相隔562日後取得首個英超入球，惜這入球未能改變連格在蘇斯克查心目中的想法，連格在新球季繼續不受蘇斯克查重用，今周聯賽未能入選大軍名單，已淪為陣中的大後備。

在曼聯不受重用，連格亦需要為自己的職業生涯作打算。（資料圖片／Getty Images）

連格曾經是英格蘭國家隊的重要一員，在2018俄羅斯世界盃的表現大獲好評，惟隨他在曼聯失去常規上陣機會，他亦開始落選國家隊，自去年6月的歐洲國家聯賽最後4強後，超過1年未能再度披上「三獅兵團」球衣，為國效力。

摩連奴如今執教熱刺，早前連續分別簽入利古朗及借入加里夫巴利，英國傳媒指熱刺的增兵大計仍然未了，小報《每日星報》大爆摩連奴有意再打舊部主意，傳聞以3000萬英鎊羅致該名曼聯翼鋒。據報摩帥深信自己有能力讓連格重生，而27歲的「連美斯」同樣需要為職業生涯打算，他繼續長留紅魔冷板的話，或難以重拾早年的巔峰狀態。

連格在新球季繼續坐冷板，只能充當「看台球王」。（Getty Images）

摩連奴善用連格變前場通天老倌

在摩連奴治下，連格是一個前場「萬能插」。當摩連奴執教曼聯初期，指派連格出任兩翼，在2017/18球季，摩帥逐漸將連格放在中路，使「連美斯」可出任夢寐以求的「10號位」，甚至擔任最前點，可見摩連奴頗為信任連格的攻擊能力。

連格在摩連奴麾下取得不少上陣機會，如今有望在熱刺再度聯手。（資料圖片／Getty Images）

熱刺的迪利阿里未有隨隊赴保加利亞出戰歐霸外圍賽，及後連過去周末的英超同樣落選大軍名單，盛傳該名英格蘭中場勢離開熱刺。連格將會是接替阿里的適合人選，可在前線充當翼鋒﹑進攻中場，甚至正前鋒，加上他熟悉摩連奴的踢法，融入球隊事半功倍，有可能在熱刺取得「第二春」。

加里夫巴利回歸熱刺好事近 高薪族阿里勢成犧牲品

迪利阿里傳將離熱刺 摩連奴尋找「真．阿里」行動告終？

迪利阿里連續兩仗落選大軍名單，盛傳他大有機會離開熱刺。（資料圖片／Getty Images）

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