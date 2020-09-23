【J League】三浦知良53歲高齡踢正選　FC橫濱三大長老奮戰1小時

53歲日本國腳前三浦知良（Miura Kazuyoshi）闊別頂級聯賽13年後，今季隨FC橫濱升班重返J1，繼月前在日聯盃正選上陣後，三浦知良在周三（23日）的J1聯賽作客榜首川崎前鋒，終於以53歲6個月28日之齡披甲亮相，更與陣中另外兩名「叔叔級」隊友中村俊輔和松井大輔聯袂正選列陣。 3人雖然上陣僅1小時，但仍然為球迷帶來夢幻時刻．一切回憶可謂「返晒嚟」！

向來獲球迷尊稱為「King Kazu」的三浦，在FC橫濱周二公布比賽大名單時已列陣，球迷都期待他上場破紀錄，至今日賽前公布正選陣容，大家見到Kazu在陣，已即時熱血沸騰。

除三浦外，FC橫濱同時也派遣42歲的罰球王中村俊輔，以及39歲的中場松井大輔正選上陣，三人合共134歲，可謂三大長老盡出，亦令球隊的正選陣容平均年齡高達31.91歲。

FC橫濱派出三浦知良，中村俊輔和松井大輔三大長老正選上陣鬥川崎。（球會官方Twitter）

三浦知良今次相隔13年、共4680日之後再次在日本頂級聯賽正選上陣，同時打破中山雅史以45歲2個月1日之齡保持的J1最年長出場紀錄，可惜的是他和中村均未能入球，未能打破鹿島鹿角名將薛高（Zico）所保持的J1最年長入球紀錄（41歲3個月12日）。三浦知良曾經於2016年6月19日對FC岐阜的日乙賽事，刷新了日本職業聯賽最年長入球球員紀錄。

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三浦知良再次刷新日職最年長上陣球員紀錄。（球會官方Twitter）

不過，主隊川崎前鋒始終是榜首球隊，今季表現驚人，一度取得10連勝刷新日職最長連勝紀錄，近期更場場大炒對手，FC橫濱只能以士氣搭夠。川崎中場田中碧在上半場22分鐘向中村俊輔正面挑戰成功，一下假身拐過後射入先開紀錄，川崎一球領先半場。

三浦知良上月出戰日聯盃老而彌堅：

+ 2 + 2 + 2

下半場甫開賽雙方即大打快攻，川崎球員旗手怜央在換邊後1分鐘再下一城，但分半鐘後FC橫濱由小林友希回敬一球，追成1：2接近紀錄。橫濱其後放手一搏，先在56分鐘讓三浦知良退下火線，至60分鐘再收起另外兩名老將中村和松井。三大長老獻技一小時無功而還，但已令球迷如癡如醉。

川崎在旗手怜央在67分鐘梅開二度後，一直控制戰局，雖然橫濱在74分鐘有佐藤謙介追成2：3，但仍無力平反敗局，川崎以一球小勝。

中村俊輔也有落場，可惜未能取得入球。（球會Twitter）

Kazu向來態度正面，是日本足球員的學習榜樣。他上月底替球隊出戰日聯盃後，曾表示面對年輕球員的競爭會再下苦功。雖然以53歲而言，在場上和敵方1對1時會很辛苦，但為了有足夠體力去應付，仍會努力練體能。同時為了適應球隊新進攻模式，融入團隊，也會努力配合隊友，就算年紀再大也不會放棄再爭取入球。

重溫King Kazu昔日英姿：

+ 4 + 4 + 4

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