【足球轉會】車路士魯迪格完成任務慘變棄子　干地繼續追逐舊部

車路士今夏購入「德國雙星」，盛傳隊中的同鄉魯迪格亦有貢獻，擔任說客說服二人加盟「藍戰士」。魯迪格完成任務後，車路士似乎有意「打完齋唔要和尚」，傳將該名德國中堅外借。 另外，國際米蘭主帥干地繼續將增兵而努力，盛傳再度打舊部的主意，希望成為打破祖雲達斯壟斷的最後一塊拼圖。

車路士新兵一個接一個，先後羅致迪姆華拿﹑夏維斯﹑芝維爾及堤亞高施華等球員，早前成功購入雷恩門將艾路亞文迪（Edouard Mendy）。華拿與夏維斯兩名德國兵投車路士，隊中的德國守衛魯迪格（Antonio Rudiger）擔任重要角色，德國傳媒指他充當「秘密說客」。

魯迪格身兼兩職 再度出馬邀請同鄉投車路士

【車路士今夏新兵】（按圖進入）

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車路士今夏大事增兵，難免遇到「清貨」的煩惱．魯迪格在完成任務後，淪為被清洗的一員。英國《每日郵報》透露車路士有意「打完齋唔要和尚」，將該名德國中堅借走，而據悉巴黎聖日耳門對魯迪格有意思。

「車仔」主帥林柏特過去兩仗起用基斯坦臣及蘇馬扼守中路，該名丹麥中堅上場領紅被逐，周中的聯賽盃派出堤亞高施華與湯姆利，魯迪格則不在大軍名單，看來他並不在林柏特的計劃當中。

魯迪格連續兩場不在大軍名單，他在車路士的前途是個謎。（資料圖片／Getty Images）

英超第3輪直播賽程（按圖放大）：

前車路士主帥﹑現任國際米蘭領隊干地一直有意與舊部簡迪再度合作，惟林柏特曾揚言無意放人，原來一切只是銀碼的問題。意大利的《米蘭體育報》透露簡迪「有得傾」，只要國米願意支付4600萬鎊，便可以羅致該名法國中場。

國際米蘭密密增兵，先後簽入阿歷斯山齊士及維達爾兩名智利球星，再買入阿舒拉夫（Achraf Hakimi），干地認為簡迪將會是國米今季追逐聯賽冠軍的關鍵一員，故此千方百計希望羅致簡迪。

干地冀與簡迪國米再聯手 艾歷臣隨時被送返英超

簡迪與干地在車路士合作期間，曾經為球隊贏得聯賽冠軍。（資料圖片／Getty Images）

【今夏已落實轉會】