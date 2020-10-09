足球熱話｜英格蘭友賽旁證竟是政客　「想我不再吹就選我做首相」

即使在足球發展得較好的歐洲，球證也不一定是全職。英格蘭周五凌晨友賽威爾斯一戰，邊線上的助理裁判羅斯（Douglas Ross），真正身份大有來頭。 香港的球證一樣屬業餘性質，當中也有「署長級」人士。

英格蘭友賽威爾斯一役，順利以3：0勝出，但眼利的球迷認出邊線上的助理裁判羅斯，真正身份是蘇格蘭保守黨黨魁，也是蘇格蘭前事務副大臣。他在今年5月因英國首相高級顧問甘明斯（Dominic Cummings）涉違反疫情下的居家令，為表不滿而辭職。在8月的蘇格蘭保守黨選舉中，他在沒有競爭對手下當選黨領袖。

羅斯去年12月獲得國際足協助理裁判資格。（Getty Images）

完成執法後即觀看蘇格蘭射碼

英格蘭對威爾斯同晚亦上演了蘇格蘭對以色列的歐國盃外圍賽附加賽，蘇格蘭到互射十二碼以5：3獲勝，距離出戰明年的歐國盃決賽周只差一步。蘇格蘭若能在附加賽決賽擊敗塞爾維亞，將是自1998年法國世界盃以來，首次晉身國際大賽的決賽周。

羅斯賽後在twitter透露，自己完成在溫布萊球場的工作後，整個來自蘇格蘭的裁判團隊回到更衣室，一同觀看蘇格蘭「射碼」：「很棒的賽果，現在一切還看對塞爾維亞的比賽了！」

羅斯在英國政壇相當有地位。（Getty Images）

作為助理裁判，羅斯經常在蘇格蘭本土賽事執法，包括蘇超、蘇格蘭盃等，他亦曾參與歐聯及歐霸盃等賽事，即使獲選進入蘇格蘭議會及英國議會，亦從未放棄裁判工作，更曾為了執法一場基爾馬諾克對聖莊士敦的蘇超賽事而缺席「對日戰爭勝利紀念日」活動，他終將執法的收入捐到慈善機構。

羅斯完成執法英格蘭對威爾斯的友賽後，不忘打趣道：「相信這是很多蘇格蘭球迷都樂意見到的——我正式宣布，若我獲選為蘇格蘭首相，就會放棄球證生涯！這樣說的話，應該有助我拿到這位置吧？」

香港球證吳超覺，作為國際足協裁判，他曾執法大小本地及國際賽事，圖為他執法2017年英超亞洲盃。（資料圖片）

本地球證實為懲教助理署長 曾遭水晶宮領隊批評

足球裁判卧虎藏龍，香港球迷耳熟能詳的本地球證吳超覺也甚具「份量」，任職懲教的他，現在已是懲教署首長級人員之一，出任助理署長（行動），職級僅次署長胡英明及副署長黃國興。

吳超覺在球壇仍相當活躍，2004年已成為國際足協裁判的他，在2008年成為香港首位亞洲足協精英球證，現在每一輪港超聯賽事仍可見到他的身影，他亦是香港足球總會的註冊裁判導師之一，曾獲選足總的「最佳球證」。當然，作為球證，自然逃不過批評，吳超覺在2017年執法英超亞洲盃，也曾遭時任水晶宮領隊法蘭迪保亞抨擊未有及時出示黃牌保護球員。

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