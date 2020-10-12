花式溜冰｜日本美少女出場播錯歌　頂硬上即興演出：跳完自己都驚

花式溜冰選手挑選歌曲，編排動作，適當時候跳躍轉身。曲風一轉，動作不合，必然影響構成分。 日本人氣選手本田真澟上周六（10日）負傷出戰，遇上罕見錯誤。冰場響起陌生樂曲，距離「DQ」只餘1分鐘，她決定「頂硬上」，結果出乎意料。

本田真凜出戰東京公開賽自由滑，站在冰面上準備就緒，樂曲響起卻「以為自己聽錯」。本應播放《星聲夢裏人》（La La Land）的樂曲，奏起的是Lady Gaga《I’ll never love again》。真澟感到錯愕，望向教練本田武史，示意停止音樂，並打算向裁判團示意「應該是別人的歌」。

尚未開口，她猛然省起，「自膠」了，「咦，呢隻係我表演節目（Exhibition）隻歌」。表演節目的歌曲和動作組合，難度較低，顧名思義，表演而非競賽。

播錯歌又要比賽，本田真澟唯有「邊諗邊跳」，即興表演都晉級，日本傳媒稱作「前所未見事故」。（網上圖片）

1分鐘後DQ 「即興」大作戰

謎底已經解開，「入錯碟、播錯歌」，解決方法是找回正確CD，但真澟的教練不能入女子更衣室。此時，裁判向真澟示意1分鐘後仍未開始，即宣布取消資格。補救連環烏龍，只好頂硬上。真澟隨音樂滑動、跳躍和轉體，速度和動作「就住就住」。

「慢動作」不僅因為播錯歌變成即興表演，亦因為真澟在上月中練習受傷，右肩兩度脫骱，隱隱作痛，不能做出3周跳。但事出突然，決定「頂硬上」去做，總算沒有大錯誤下完成所有動作。雖然在短節目成績僅排第9，幸而自由滑即興表演，獲得93.66分，排第5，總成績升上第7，出線下月東日本公開賽，仍有希望出戰12月全日本公開賽。

本田在短節目負傷上陣。（網上圖片）

半年前練過 即興加入跳躍與旋轉

真凜解釋《I’ll never love again》在本年3月編排時練習過，完全沒有加入跳躍及旋轉動作，「好緊張，編排舞步都唔記得晒」。突然用上與動作完全不配合的曲目，更要即興自由滑，她坦言：「冇諗過用嗰首歌嚟比賽，準備POSE嗰一刻諗住『頂硬上啦』。於是，一路跳一路諗，幾乎完全即興演出，跳完自己都驚。」她又笑言等待分數，遲遲不出現，以為自己「死梗」。能夠出線東日本公開賽，她確說出首要目標：「播啱隻歌先！」

+ 2 + 2 + 2

本田真澟今年19歲，在2016年奪得世青冠軍，2017年轉至成年組參賽，一直惹人憧憬，但成績未如預期。真澟在5姊弟中排第3，與妹妹望結及紗來同為花式溜冰選手，不時出現在廣告及電視節目中，甚受歡迎。

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