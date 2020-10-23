【田徑】測試賽月尾復賽　欄后呂麗瑤狀態大勇　隊內賽曾破PB

前男子110米欄、400米欄、4×100米及4×400米香港紀錄保持者鄧漢昇，在2007年退役後跑而優則教，作為今屆體育節大使的他今日聯同黄金寶等人到訪學校推廣運動，透露早前延期的田徑測試賽將於10月30日的周末復辦。

在新冠肺炎疫情下，由港協暨奧委會主辦、一年一度的體育節在月初以網上形式展開，4位體育大使鄧漢昇、馬詠茹、符珈嘉與唐裔盛聯同前單車世界冠軍、奧夢成真項目發展幹事黄金寶，今日（23日）到訪循理會美林小學一起上體育課，鼓勵學生抗疫同時多做運動。

黄金寶帶領4位體育節大使到訪小學，與學生們一起上體育課。（葉詩敏攝）

香港錦標賽聖誕前上演

體育節大使之一的田徑教練鄧漢昇，麾下有不少精英跨欄選手，當中香港「欄后」呂麗瑤在2018年雅加達亞運女子100米跨欄決賽以13.42秒摘銅，為香港奪得自1954年以來首面田徑個人項目獎牌。原於月初上演的田徑測試賽，最終因未能獲政府批准而延期，令比賽焦點的跨欄猛將呂麗瑤與王珞僖等，都未能透過比賽審視狀態。

他指田徑測試賽將改於本月30日起一連3日舉行，「可能是抗疫安排，少點人集中在一日比賽。」另外，經田總小組不停與政府溝通後，分齡賽將於11月中上演，緊接12月上旬將進行公開賽，而本地田徑最大賽事、原於每年5月舉行的香港錦標賽，則會在聖誕節前一周舉辦；確實賽期仍有待田徑總會公布。

鄧漢昇透露田徑測試賽將於月尾舉行，麾下的呂麗瑤與王珞僖等狀態不俗，視乎場上發揮。（葉詩敏攝）

「欄后」呂麗瑤大勇 體院測試突破成績

體院在7月的第3波疫情爆發後一度「封院」，全職精英運動員如呂麗瑤留守體院閉關訓練，王珞僖及馮建晞等青年運動員則在家中訓練，鄧漢昇稱呂麗瑤狀態大好，於隊內非正式計時賽突破個人最佳時間。現在本地比賽陸續重啟，他坦言總會安排香港錦標賽在年末舉行，有兩個比賽讓運動員「熱身」是好事：「錦標賽是最重要的，假如呂麗瑤想爭分（世界排名積分），這個賽事是額外加分的，所以也是我們的目標。」他透露呂麗瑤也想盡快與更多海外對手比賽，「有比賽上的競爭，才會有更大的突破。」

留守體院閉關訓練的「欄后」呂麗瑤，狀態沒受太大影響。（資料圖片）

疫情之下，全球賽事停擺近大半年，問到麾下運動員可會失去目標和方向，阿昇指覺得運動員因此而成長了，「他們更加珍惜訓練和比賽，其實他們口是埋怨『哎！沒有比賽浪費一年』，但其實這一年不是白過，是讓你去增長。」他認為「淨訓練」有訓練的好處，「訓練加比賽」也有其好處，能做的是正面去面對，盡力做好當下。

學生們在社交距離下上體育課。（葉詩敏攝）

退役單車運動員馬詠茹是體育節大使之一，今日到訪小學示範玩「郁吓啦東南西北」。（葉詩敏攝）

除了本地田徑賽事在年末復辦，根據UCI新訂定的世界級賽事UCI Nations Cup（國家盃）及世界場地單車錦標賽，將於明年5月在香港舉行，前香港單車女將馬詠茹表示很期待能在主場支持前港隊戰友，「他們之前在單車館的測試賽成績也有提升，其實環法、中國錦標賽等單車賽事重啟後，大家休息了一陣子再調整，成績有所提升，所以都很期待看到車手的表現。」

田徑測試賽焦點港將： 陳仲泓、王珞僖（男子110米跨欄） 黃尹雋、陳家豪（男子5000米） 陳銘泰、高澔塱（男子跳遠） 呂麗瑤、盛楚殷（女子100米跨欄） 姚潔貞、黃卓寧（女子5000米） 鄧伊程（女子跳高） 俞雅欣（女子跳遠） 杜婉筠（女子鐵餅）