【歐聯】祖達帽子戲法領利物浦大捷　狀態大勇威脅法明奴正選地位

利物浦進攻三叉戟火力全開，在歐聯作客以5：0大勝阿特蘭大，在D組3戰全勝排榜首。不過，今場利物浦的鋒線並非「埃及文明」組合，今季新兵迪亞高祖達取代羅拔圖法明奴擔正，大演帽子戲法，連續4場入波。

迪亞高祖達上場聯賽後備入替法明奴建功，為利物浦攻入奠定勝的一球，以2：1反勝韋斯咸，到當地時間昨晚（11月3日）的歐聯分組賽，祖達取代法明奴打正選，再次交出好表現！

祖達在16分鐘接應阿歷山大阿諾特的直線，入禁區，力壓對手射入，為利物浦先開紀錄。到33分鐘，祖達的第二個入球更顯功架，當時祖高美斯放長傳入禁區，祖達左腳一控，右腳一射，一氣呵成，助球隊半場領先2：0。

【祖達第二個入球相當精彩】

換邊後，沙拿把握快速反擊，由中圈帶波推到入禁區，在47分鐘冷靜射成3：0。

【沙拿換邊後拉開到3：0】

兩分鐘後，沙拿轉為助攻，傳了好拍檔文尼射入，利物浦拉開到4：0。不過，今場最搶鏡的還是祖達，他在54分鐘接應文尼的傳送，扭過出迎的門將，為利物浦射成5：0埋齋。

【祖達射入埋齋入球】

祖達大演帽子戲法，個人獨取3球，今季10次上陣攻入7球，其中連續近4戰都有入球，4場入6球，狀態大勇。

祖達榮升今季利物浦的次席射手，僅次於9球的沙拿，亦領先正印中鋒法明奴；法明奴今季只有1個入球。雖然法明奴除了入球外，還會貢獻團隊，策劃攻勢，前場緊迫防守，但在今場比賽前，已經有不少傳媒討論，利物浦應否用祖達取代法明奴？如今這名葡萄牙球員入球停不了，確實帶給領隊高普一個幸福的煩惱。利物浦下場聯賽將作客曼城，究竟到時高普會派祖達還是法明奴踢正選？

記者賽後亦向高普問到這個問題，他說：「好表現從不會帶給我煩惱。不過，世界有時就是這樣一個不好的地方，當這時候有人踢得好，我們卻馬上談及另一個球員，而我就需要馬上解釋為何他在球隊中。如果沒有法明奴，我們無法參加歐聯。他一直是我們團隊的成員，他是我們一部分。」