馬勒當拿逝世｜沙比拿聞噩耗緊急送院　2014年幾乎助美斯成王

球王馬勒當拿逝世，阿根廷全國上下，一片哀傷。 阿根廷在馬勒當拿之後，最接近大賽冠軍的一次在2014年巴西世界盃。領軍的教練沙比拿昨日傳出送院，家人指這位老人家得聞馬勒當拿死訊，大受打擊。

66歲的沙比拿（Alejandro Sabella）在巴西世界盃帶領阿根廷取得近年最佳成績，場場「僅熟」贏一球，準決賽互射12碼淘汰荷蘭後，決賽與德國戰至加時才飲恨。功敗垂成之後，沙比拿離開國家隊，更離開教練席，未再執教。

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沙比拿（左）帶領阿根廷，幾乎圓了阿根廷的夢，可惜只差一步。（Getty Images）

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馬勒當拿在本港時間周三（25日）晚突因心臟病發離世，阿根廷以至全世界都甚為震驚。近年有健康問題的沙比拿，於昨日突然送入首都布宜諾斯艾利斯一家醫院接受全面檢查，其家人接受埃菲社（EFE）訪問指，沙比拿知悉馬勒當拿逝世後大受打擊。

沙比拿執教水平，甚有水準。（Getty Images）

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沙比拿近年健康欠穩，兩年前接受訪問亦暗示不容樂觀：「當我努力奮鬥，希望存活，我就記起跟麾下的話，『你不能付出少於100%』。既然我對他們有要求，我要為生存繼續戰鬥。」沙比拿的足球路途相當特別，球員時代在河床成名後曾到英格蘭落班，效力錫菲聯與列斯聯，並曾入選阿根廷國家隊。89年退役後，他一直與阿根廷名帥巴薩里拉合作無間，擔任副手，直至2009年擔任學生隊（Estudiantes de La Plata），同年奪得南美自由盃。

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2011年，沙比拿接手阿根廷國家隊，2014年世界盃得亞軍，是1990年意大利世界盃以來最佳成績，碰巧那年阿根廷有球王馬勒當拿領軍，決賽對手又是西德，結果差不多。90年的決賽雙方爭持不下，完場前5分鐘布林美射入12碼為西德奠定勝局，阿根廷衛冕失敗，馬勒當拿在頒獎台前留下男兒淚。

阿根廷在決賽一再失機，希古恩（右）入球又越位，最終落敗。（Getty Images）

24年之後，阿根廷10號已是世界足球先生美斯，眾將在關鍵時刻一再建奇功，殺入決賽。美斯曾經很接近王座，可惜那一場決賽失之交臂。阿根廷有多次近距離埋門都未能把握，結果加時下半場被馬里奧葛斯一箭定江山。