國際田聯頒獎向黑人平權運動員致敬　再引發運動員表態爭議

有人認為「體育歸體育，政治歸政治」，然而運動員身分以外，選手本身亦是社會一份子，有權利和義務對社會不公發聲。 國際田聯（World Athletics）上周頒發年度最佳運動員等多項殊榮，其中年度主席獎（President's Award）由52年前在墨西哥奧運會頒獎台上抗議種族歧視的Tommie Smith、John Carlos與Peter Norman奪得。國際奧委會認為此舉不妥，有意禁止東京奧運選手在場內作任何表態動作。

近年不少運動員運用比賽或上台領獎的機會，表達個人對政治或人權的立場，此現象愈見普遍。國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）日前在記者會以廣告與商業為由，直接批評國際田聯主席、2012年倫敦奧運組委主席高爾（Sebastian Coe）頒獎支持選手公開表態的做法，並有意禁止選手在東京奧運會上做出如單膝下跪等與政治或宗教有關的動作。

52年前在墨西哥奧運會頒獎台上抗議種族歧視的Tommie Smith、John Carlos與Peter Norman，獲國際田聯頒發年度主席獎。（國際田聯）

奧運史上最有名的抗議畫面

1968年奧運，正值種族主義猖獗的年代，美國選手Tommie Smith及John Carlos在男子200米決賽各奪金牌和銅牌，他們赤腳站上頒獎台，戴起象徵黑人民權團體「黑豹黨」的手套，握緊拳頭指向天空。

赤腳代表有色人種面臨貧窮，舉右臂則是向全世界爭取黑人平權的精神。當時，銀牌得主、澳洲白人選手Peter Norman，也在胸前別上奧林匹克人權計劃的襟章，以示支持平權，與兩名對手一起向全世界展現立場與勇氣。

這被視為反種族歧視經典場面，也是奧運史上最有名的抗議畫面「Black Power Salute」。

回國後被澳洲隊封殺與排擠的Peter Norman，2006年病逝。直到2012年，澳洲國會正式向Norman道歉，美國田總定10月9日為「Peter Norman日」，表揚其勇敢無畏的精神。（Getty Images）

兩名黑人跑手後來被逐出美國隊，據南非作家Khaya Dlanga稱，Norman回到當時實行種族隔離的澳洲，也遭受各界打壓、排擠和不平等對待。Norman在2006年心臟病離世，Tommie Smith與John Carlos親自為他抬棺送行。直到2012年，澳洲國會正式向Norman道歉，承認他的作為是勇敢無畏。

國際奧委抨擊選手表態 國際田聯唱反調支持

國際田聯主席高爾作為國際奧委會會員，在今夏美國明尼蘇達州警察暴力事件（George Floyd事件），觸發美國國內反種族歧視浪潮時，國際田聯也曾聲援反歧視，貼出1968年墨西哥城奧運「人權致敬」照片。在剛頒發主席獎予3人時，高爾說：「向他們的勇氣跟正直之道德感致敬，啟發了半世紀的選手。」

美國劍擊手Race Imboden曾在頒獎台上單膝下跪，作為對種族不公和警暴的抗議。（GettyImages）

高爾此舉惹來IOC主席巴赫不滿，他在執委會後批評高爾違反奧委會規定，指出選手表態會令賽會失焦，甚至波及贊助商，並以廣告跟行銷的理由，有意禁止選手在東京奧運賽場及頒獎台上，做出任何表達立場的舉動。

國際田聯發言人則說：「抗議種族歧視不是政治或宗教議題，也跟商業無關。」

國際奧委會的運動員委員會已發信向運動員詢問意見，有指加拿大與澳洲隊支持禁令。

國際田聯曾在twitter上載反歧視照片，支持運動員表達個人立場。（twitter）

George Floyd事件引發警民衝突（按圖放大）：

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NBA及美式足球明星齊發聲（按圖放大）：