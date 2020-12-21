【英超】曼聯利物浦齊上齊落雙雙大勝　蘇斯克查：談爭標言之尚早

10月首個星期日，天降異象，曼聯與利物浦兩大紅軍齊齊慘敗5球，「雙紅」球迷一同渡過血色星期日。 「雙紅」在慘敗後，知恥近乎勇，齊落然後齊上，相隔2個多月後，今輪聯賽攜手分別大勝水晶宮及列斯聯，成為近況最好的兩支球隊。

英超開季經歷動蕩一個月，戰果「無路捉」，比數場場大手交易，而英超「雙紅」曼聯及利物浦更是受害者。第4輪聯賽，曼聯先在主場1：6慘負熱刺；緊隨進行的利物浦，竟然作客同樣大敗予維拉2：7，兩大勁旅齊上齊落，齊齊慘敗5球。

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利物浦與曼聯同日大敗，實屬少見。（資料圖片／Getty Images）

利物浦在周六（19日）作客狂數水晶宮7隻光蛋，站穩「一哥」位置；周日出戰的曼聯，主場面對宿敵列斯聯同樣大勝列斯聯。「雙紅」先巧合地一同大敗，相隔兩個多月後，再攜手大勝一場，兩大勁旅變命運共同體。

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蘇斯克查與高普在球隊大敗後，隨即帶領球隊反底。（資料圖片／Getty Images）

由「雙紅」大敗的第4輪後，至今經歷10輪聯賽，曼聯及利物浦是全英超取分最多的兩支球隊。曼聯在10輪聯賽中，取得23分冠絕英超，紅魔僅在11月初不敵阿仙奴後，其後7場不敗，並化身「作客反勝專家」。

今季主場表現一般的曼聯，今仗一反常態，連轟列斯聯6球。（路透社）

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利物浦方面，慘敗予維拉後及時回反底，連續10場不敗，合共拿下22分，並先後擊敗曼城及李斯特城，上周中的「榜首大戰」力克熱刺後，坐穩榜首位置，走勢甚有上季強勢利物浦的味道。

利物浦大破水晶宮7蛋，坐穩冠軍位置過聖誕。（路透社）

紅軍以31分高踞榜首，曼聯以26分兼踢少一場升上第3位，一旦再取3分的話，更有望超越李斯特城進佔「二哥」位置，難道今季爭標正是「雙紅」之爭？

雖然分數上的確有望成為「二哥」，曼聯主帥蘇斯克查卻為此降溫，現時談爭標言之尚早，「現時半季仍未到，而球隊仍有不足，我們會繼續改善，現時並不是談爭標的好時機，聯賽位置現在對我們而言不是最重要。」

爭標免問，蘇斯克查直言談爭標言之尚早。（路透社）

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英超第15輪直播賽程（按圖放大）：