【F1】咸美頓榮升爵爺　回顧大豐收的2020年由年頭威到落年尾

新年未到，咸美頓先收禮物，「咸爺」不再，新一年需要改口為「咸爵爺」。 英國時間周三（30日）公布的英女皇新年授勳名單中，該名7屆F1世界冠軍亦是名單的其中一人，成為歷來第四名授勳F1車手。

每年元旦日，英國政府均舉行授勳儀式，表揚一眾對社會有貢獻人士，周三公布是次授勳名單。「英女皇的名單」中，不乏體壇人士，當中7屆世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）亦在名單之中，其他獲勳人士包括欖球名將Rob Burrow及兩名曾奪1966年世界盃的功臣名宿基夫斯（Jimmy Greaves）及科華士（Ron Flowers）。

咸美頓榮升為「咸爵爺」，被英女皇冊封為下級勳位爵士（Knight Bachelor），繼名宿伯拉咸（Jack Brabham）﹑史釗活（Jackie Stewart）及史達寧摩斯（Stirling Moss）後，成為史上第4名獲勳的F1車手，亦是首名獲勳的現役車手。

35歲的咸美頓成為首名封爵的現役F1車手。（資料圖片／Getty Images）

歷年曾封爵的英國運動員：

2020年是咸美頓大豐收的一年，受新冠疫情下縮短的賽季，仍然獨取12個分站冠軍，生涯累積95個分站冠軍，超越「車神」米高舒密加的紀錄。「咸爺」獨領群雄下提早封王，追平米高舒密加，第7度成為世界冠軍。

咸美頓穩打穩紮後上封王 平舒密加七奪世界冠軍紀錄

咸美頓抽筋仍奪冠 92次分站冠軍超越舒密加

咸美頓今年先打破米高舒密加的分站冠軍紀錄，及後追平「車神」7奪世界冠軍的紀錄。（資料圖片／Getty Images）

咸美頓除了稱霸賽車場，場外同樣屢獲殊榮，年初與美斯平分享勞倫斯體育大獎的最佳男子運動員，早前獲BBC體育頒獎禮的年度風雲人物得獎者。

美斯咸美頓首膺最佳男運動員 首度二人分享殊榮

咸美頓年初獲得勞倫斯體育大獎的最佳男子運動員殊榮。（資料圖片／Getty Images）

回顧咸美頓7度封王：

咸美頓在賽場外同樣積極發聲，適逢今年遇上「Black Lives Matter」事件，「咸爺」再三透過社交網站發聲，細數自己在長年F1遇上的種種不平經歷，向種族歧視說不，為平權不遺餘力。另外，年初的澳洲山林大火，他亦向當地消防及動物權益機構捐出50萬美元。

咸美頓積極為平權發聲，在每站賽事前亦會單膝跪地。（資料圖片／Getty Images）

同場加映曾獲授勳的英格蘭球圈人士：