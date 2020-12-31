【巴甲】南美挑戰不足一年告終　本田圭佑傳轉戰葡超繼續護級

生涯足跡遍佈4大洲的日本國腳本田圭佑，南美之旅歷時近1年便告終。他在個人Twitter宣布離開巴甲球隊保地花高，在賽季完成四分三之際提早「走人」。 傳聞他已有著落，下一站極可能是葡萄牙。

本田圭佑在本月20日在巴甲上陣，助保地花高在護級大戰作客擊敗哥列迪巴，中止7連敗。惟這名34歲日本名將陣上受傷，未有出戰27日對哥連泰斯一戰，及至昨日在Twitter公布消息。

本田圭佑首次入球靠龍門「發瘟」 一名隊友曾奪歐聯冠軍

短短幾個月巴甲之旅，本田表現只屬一般。（Getty Images）

保地花高現時在巴甲排尾二，本季27仗巴甲僅得4勝。本田在帖文以葡語證實離隊，並向球迷道歉：「我未能帶來成績，願意接受這些批評。這自然而然，我無任何藉口，只有失望，抱歉。」他憶述最初來到巴西，落機時得到球迷盛大歡迎，「從未在機場及球場感受如此場面，這些經歷妙不可言」。他感激隊友與球迷，將以保地花高的亞洲大使身分，繼續宣傳。

本田圭佑本月中代表保地花高上陣，負於國際體育會腳下。（Getty Images）

本田足跡遍天下，曾在歐、亞及美洲落班，自言是「挑戰者」。本年1月宣布加盟保地花高，在巴甲至今上場19仗，射入2球，更不時擔任隊長，可惜球隊戰績不振。日本傳媒報道，本田因家庭原因，加上收到歐洲球會邀約，通知保地花高分手。日媒又指，本田下一站是葡超球隊樸迪莫倫斯，當地電台近日訪問球會高層，透露已接近完成洽談。

本田圭佑的足球歲月：

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樸迪莫倫斯與日本足球界淵源甚深，球會董事之一邦迪（Robson Ponte）乃日職聯名將，曾助浦和紅鑽奪得亞冠盃。球會得到多家日本企業贊助，近年一再有日本球員從此展開旅歐生涯，如日本國腳中島翔哉在此效力兩季，去季轉會波圖。惟這支球隊現時包尾，本田一旦落實轉會，橫越大西洋後繼續要為護級努力。

【本田圭佑巴甲首個入球過程】

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