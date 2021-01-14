羽毛球・泰國賽｜德教練確診球員仍比賽　鄧謝配退出感白費心機

泰國羽毛球公開賽周四（14 日）在曼谷舉行16強賽事，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪原本在今日與德國組合Mark Lamfuss／Isabel Herttrich對賽。惟世界羽聯（BWF）昨日官方宣布一名德國隊教練確診，該隊球手卻未有被安排隔離，港隊無奈退賽。

世界排名第10的「鄧謝配」原先在今仗與去年末在丹麥公開賽奪冠的德國組合Mark Lamsfuss／Isabel Herttrich對壘，兩隊曾在2018年德國公開賽交手，當時港隊力戰3局後取勝。

鄧俊文與謝影雪在16強退賽，德國對手不費吹灰之力直入8強。（資料圖片）

鄧俊文：身體健全咁退賽都係第一次

然而，港隊在今日退出賽事，與德國隊教練染疫有關。BWF昨日在官網宣布，再有兩名泰國賽參加球隊職員確診，分別是德國隊教練與法國隊隨行人員，然而官方未有公開確診者名字。有傳其中一位是德國隊混雙教練程文欣。而大會網頁顯示，德國組合不戰而晉級。

鄧俊文在其Instagram即時動態以黑色背景寫道「身體健全咁退賽都係第一次」，暗示對手妄顧其他選手安全下參賽，港隊只好無奈退賽。拍檔謝影雪在facebook專頁證實，德國有教練確診，而對手組合是密切接觸者。體院跟羽總及奧委會討論後認為，鄧謝二人不宜適合跟他們作賽，「雖然他們接受多次檢測結果（呈）陰性，但是考慮到有21天潛伏期，所以還是覺得比較危險」。

謝坦言為泰國賽準備良久，「12月中已經進入體院封閉訓練，訓練狀態亦很有成果，希望可以在這次比賽重拾比賽節奏」，無奈退賽難免感到白費心機，唯有放眼將來的比賽，「希望BWF可以更全面保障我們運動員，令同類事件不用再發生」。

鄧俊文無奈在Instagram發文表示「身體健全」的人卻要退賽。（截圖）

BWF在得知德國隊台籍混雙教練程文欣確診後，只隔離當事人而對同隊球手只採取檢測為陰性結果便能繼續出賽，無疑令各國球手擔憂健康。

而港隊暫時未有官方消息證實退賽原因。

謝影雪在上輪對隊中有女單確診球手的印度隊時，曾表示心情複雜。（資料圖片）

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