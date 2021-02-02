【西甲】用數據為美斯平反　帶來收益遠超人工　巴塞絕不能失去他

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-02 17:11

西甲班霸巴塞隆拿被指陷入破產邊緣之際，美斯跟巴塞的合約鉅細無遺被西班牙傳媒披露，似有意借他年薪過億歐元一事，令他成為連累球會出現財政問題的壞人。 不過當地另一報章用數據為他平反，指出美斯為巴塞帶來的經濟收益遠遠超越他的人工。

西班牙《世界報》日前以 《€555,237,619——美斯那份摧毀巴塞隆拿的巨型合約》為頭版頭條標題，宣稱他們得到美斯跟巴塞長達30頁的合約副本。指出2017年11月跟巴塞續約4年的美斯，人工總值高達555,237,619歐元，當中包括年薪1.38億歐元，1.15億歐元簽字費和7793萬歐元「忠誠」獎金。該報宣稱，美斯跟球會合約尚有5個月便完結，至今已賺得511,540,545歐元。

由於巴塞目前債務高達11億歐元，財政危機一觸即發，此時此刻有關報道似有轉移視線效果，令美斯成為容易的攻擊目標，不過另一報章西班牙《每日體育報》用數據為他平反。

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西班牙《世界報》頭條報道美斯驚人合約內容。（世界報Twitter）

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研究：美斯經濟效益遠超人工

《每日體育報》引用一項研究，指出美斯自2017年底以來為巴塞帶來收益高達6.192億歐元 ，相對他期內3.8億歐元人工，球會淨收入仍達2.36億歐元。

有關數據來自巴塞隆拿當地獨立資產管理機構Diagonal Inversiones，該公司創辦人Marc Ciria為巴塞前僱員，如今亦是球會的合作伙伴。他聯同經濟師Ivan Cabeza和銀行家Josep Fabra，計算出美斯續約3年多以來為巴塞帶來的經濟貢獻，未計今季已達到上述數字，反駁《世界報》的說法。

西班牙《每日體育報》用數據為美斯平反。（西班牙《每日體育報》）

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巴塞一盤生意全賴美斯

有關研究總結，巴塞隆拿整間球會高達三成收入來自美斯一人。Marc Ciria承認，統計可以有不同方式演繹，他們亦缺乏來自球會的資料，顯而易見的是，球會在競技和經濟層面均絕對不能沒有美斯，「Leo是球會業務重心，你如何創造這盤生意？入球。」

他解釋數字如何計算出來，「球會贊助合約分為兩種：一個價錢包括美斯在內，另一個沒有美斯。」Marc Ciria指出，這個名為「美斯條款」的條文，二者收費足足相差一倍。「以此條款推算，加上有數得計的門票和球衣收入（10件當中有8件是美斯）而來。」近年巴塞年度收入已超越宿敵皇家馬德里，成為全球最高收入球會，亦是首支突破10億歐元大關的球隊，贊助收入和比例相當驚人，按照Marc Ciria的說法，當中少不了美斯的影響力。

一大堆數字可以推算出來，美斯踢巴塞另外尚有無法計算的無形價值。試問快樂和滿足感如何計？西班牙是一眾歐盟國家之中，青年失業率最高一員，巴塞隆拿更是首當其衝。殘酷而痛苦的現實之中，球迷通過美斯高超球技暫時忘卻苦痛，帶來心靈慰藉，是無法以金錢衡量的重要價值，亦是精英體育運動很易被人忽視一環。

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巴塞隆拿資產管理機構Diagonal Inversiones創辦人Marc Ciria指出美斯對巴塞的經濟效益高過他的人工。（西班牙《每日體育報》）

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「尼馬是成本，美斯是投資」

由此可見，美斯無論在球場內外，均對巴塞隆拿舉足輕重，他跟球會合約季尾完結，失去他之後，巴塞能否恢復過來？曾在魯營工作的Marc Ciria分析，美斯如今在巴塞的重要程度遠超2008/09球季，「當時我們擁有一支極具競爭力的球隊，因此（失去美斯）在經濟方面影響遠較現時為低」，並認為美斯不單令球隊價值更高，亦是改善巴塞經濟狀況的關鍵。

他以尼馬為例，「PSG花在尼馬身上的金錢，高於巴塞投放在美斯的。2.22億歐元轉會費以外，還有9000萬歐元年薪，入球效率亦差得多。」Marc Ciria斷言，「尼馬是成本，美斯是投資。」

有數得計，巴塞不能沒有美斯，其實反之亦然。疫情之下各大球會大閂水喉，「無論任何球隊對他有興趣，如今美斯都不可能拿回那個人工水平。」他嘗試為美斯和巴塞之間找出一個兩全其美的方法，「球會必須向他提供Nike與米高佐敦類似形式的終身合約……Leo必須將人工下調40%，長遠來說他會是贏家。」假如巴塞隊友倣效他一起減薪，將產生骨牌效應有助改善球會財政狀況。

阿根廷《奧萊報》亦以頭版頭條報道為美斯護航。（網上圖片）

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「洩露美斯合約是出賣」

美斯家鄉阿根廷當地報章《奧萊報》 亦以頭版頭條報道，反駁西班牙《世界報》針對他人工太高的批評，更倣效對方以大大隻數字為標題的做法，用上三組數字「650、260、755」加以還擊。

該報質問：「你想要美斯的數字？這裏就是：650個入球，260個助攻，755場比賽。」並宣稱，「向外洩露他的合約是出賣」，又指出，「美斯周日以另一個精彩入球來回應。」隨美斯與巴塞的合約完結期愈來愈接近，雙方內戰激烈程度定必與日俱增，當和平分手看似不可能，是否另有出路避免兩敗俱傷？

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