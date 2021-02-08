【英超】車路士力克錫菲聯三連勝　華拿入球荒未破照做贏波功臣

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-08 08:43

車路士由杜慈上任以來，3仗保持不敗，今輪英超作客榜末的錫菲聯，結果由美臣蒙特及佐真奴上﹑下半場各建一功，以2：1擊敗錫菲聯，全取3分。 車路士繼續3場的清白金身在今仗被打破，不過射破大門的並非錫菲聯球員，而是杜慈上任後「翻生」的魯迪格。

車路士由杜慈取代林柏特領軍後，英超3場不敗兼零失球，今仗作客鬥包尾大幡的錫菲聯，力爭再取勝仗，繼續向前列邁進。

車路士防線「老大哥」堤亞高施華上仗勇戰受傷，杜慈今仗同樣沿用三後衛陣容，以基斯坦臣取代施華的位置，與隊長艾斯派古達及魯迪格鎮守後防。芝維爾復任正選，與列斯占士擔任兩側翼衛，前線與迪姆華拿夥拍基奧特攻堅。

錫菲聯在上半場一度博得12碼，基斯巴森禁區內被芝維爾踢跌，及後球證翻查VAR發現巴森越位在先，推翻判決。戰至上半場末段，芝維爾左路一球直線傳給迪姆華拿落底傳中，傳給無人看管的美臣蒙特撞射破網，43分鐘為車路士打破僵局，並領先一球返回更衣室。

錫菲聯今季攻力疲弱，卻在下半場初段找到追平的一球，惜並非來自錫菲聯球員建功。錫菲聯一次中路入滲不果，魯迪格欲回後予門將艾度亞文迪，豈料二人出配現誤會，文迪出迎，魯迪格的回傳正正在他腳邊，文迪來不及反應，皮球溜入網窩，錫菲聯54分鐘追成1：1平手。

所謂「過門都係客」，車路士後防失誤，錫菲聯都要禮尚往來，華拿成功「捉路」截走對方的回傳，錫菲聯門將蘭斯達爾出迎撲跌華拿，球證起初沒有表示，及後翻查VAR後反判12碼，由佐真奴操刀一射中鵠，連續兩場攻入12碼，車路士58分鐘再度取得領先。兩軍餘下時間未能再添紀錄，車路士以2：1力克錫菲聯，聯賽3連勝，以39分升上第5位，距離前四區域只差1分。

說到車路士今場的贏波功臣，相信就是前鋒迪姆華拿，該名德國箭頭對上一次聯賽入球，正是攻破錫菲聯的大門，可惜今仗依然未能打破入球荒，連續14場披甲的英超未有「士哥」。縱然如此，華拿在前線甚有影響力，今仗兩個入球亦與他有關，在上半場先交出助攻造就美臣蒙特打開紀錄，及後下半場博得12碼，球隊報捷，華拿功不可沒。

即使聯賽入球荒持續，華拿連續兩仗交出助攻，似乎在杜慈的體系下逐漸回復狀態，與入球愈來愈接近，杜慈深信華拿與入球不遠矣，「兩個入球華拿亦貢獻良多，他在上場對熱刺贏得不少信心，他在球場上的表現自信，我相信華拿再次入球的日子愈來愈接近。」

今仗被選為最佳球員的華拿，賽後被問到為何不主射12碼，卻勾起他的慘痛經歷，「所有前鋒都想得到入球，如今我只能繼續努力，等待入球的一刻到來。我未來或會再度主射12碼，但回想對盧頓一仗的12碼宴客，就知道現時並非再做劊子手的最佳時機，或許我先要攻入正常的入球。」