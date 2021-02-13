【體育熱話】奧蘇利雲放下球杆去舀湯　聖誕日街坊裝行善笑開懷

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-02-13 15:10

「佢高傲，但係宅心仁厚」，桌球界6屆世界冠軍「火箭」奧蘇利雲，卸下比賽服，放下球杆，改拿「掃把」，原來相當有意義。

倫敦東部一份社區免費報章，昨日刊出奧蘇以一身街坊裝示人，「唔剃鬚又唔梳頭」，又穿起圍裙。路上擦身而過，不加留意便很難發現他是那個經常「147」的男人。他站在一家咖啡室門前拍照，一副伙計模樣，原來當真去了做伙計。

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奧蘇利雲打桌球好看，做其他事都好看。（Getty Images）

奧蘇在去年聖誕日行善，親自到居所附近的社區中心和社企茶座做義工。該中心在利用多餘的材料製作食物，以隨緣樂助方式發售。疫情未退，中心和茶座向市民分發食物包，由免費派發熱騰騰的食物予有需要人士。「火箭」當天做了數小時義工，又派食物又清潔場地，同事在訪問中指奧蘇相當熱心，「好幫得手」。

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呢位大叔，點稱呼呀？（Waltham Forest Echo）

奧蘇平時在桌球枱前一副高人模樣，喜怒難測。放下身段，懷着善心幫助街坊。他說這次小事有大意義，不少人因為義工的工作而感到歡樂，自己略盡綿力「幫到人自己又開心」，「食物美味，能夠讓人展歡顏，實在美妙」。

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火箭裝湯，快過打147。（Waltham Forest Echo）

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