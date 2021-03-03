本地足球．一周焦點6｜香港主辦亞冠亞協　或為其他國際大賽開路

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-03-03 20:49

本地足球由2020年11月底停擺到2021年2月，終於隨防疫措施放寬恢復運作，一下子發生的事太多，有好也有壞。未來兩、三個月，若不爆發新一波疫情，熱鬧程度大概只會有增無減，對球迷來說也是福氣。 港超聯《一周焦點》亦「復工」，2021年3月第1周焦點，是香港取得亞協盃J組主辦權、更有可能舉辦亞冠盃小組賽，但一切還看政府決定。事實上，這是一個大好機會令香港跟隨國際腳步，為本地精英運動員及國際頂級賽事推出豁免措施，在安全情況下，造福下半年多項國際賽事。

去年我們展望了3間本地球會今年的亞洲賽之路，兩個月過去，傳來的消息一面向好——傑志的亞冠分組賽資格已落實；理文也受惠於澳門和台灣各有球隊退賽，直接進入亞協盃J組，與東方龍獅齊齊以分組賽為起點。

更好的消息是，疫情之下，兩項亞洲賽都以賽會制進行，香港更申辦了亞冠及亞協有關小組，亞洲足協昨日（2日）亦宣布香港取得J組主辦權。亞冠盃方面，內地媒體《新浪體育》則指出，東亞區雖有5個小組，但僅得4個屬會申辦3個小組，包括香港、澳洲、泰國及新加坡申辦各自球會所在的分組賽，香港自然是申辦傑志所在的J組，但面臨泰國的競爭，泰國同時申辦有泰港在內的J組及巴吞聯的F組；G組及I組均無人申辦，意味有屬會要主辦多於一個小組，亞洲足協亦尚未決定。

亞協盃J組參賽球隊（按圖放大）：

單從亞洲足協的角度而言，香港主辦亞冠小組似乎是個不錯選擇，一來香港作為較少出戰亞冠盃分組賽的屬會，對亞洲足協來說可收推廣之效；二來，香港的地理位置處於東亞中心點，對於同組球隊，尤其是廣州恆大及有機會出線的大阪櫻花而言會較方便。目前盛傳新一季中超其中一個賽區位於廣州，來港途程自然較短。在申辦小組的屬會中，泰國也是較有能力接收其他無人問津小組的國家，若泰國分得有巴吞聯的F組、再接收G或I其中一組，香港主辦J組，按情理也皆大歡喜。

然而，無論是主辦亞協盃、或是申辦亞冠盃，最大難處都在於入境限制，從中國、台灣及澳門入境需強制檢疫14天，由其他地區入境更要強檢21天，若然參賽球隊及賽會工作人員需先隔離2至3星期，就難以成事。

香港有望主辦2021亞冠盃分組賽小組，暫時參賽的東亞區球隊一覽（待亞洲足協最終落實）：

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599E下一個條文成關鍵 可參考泰國日本做法

要爭取寬免，就要寄望一個機會：根據香港《預防及控制疾病條例》（第599章）下《若干到港人士強制檢疫規例》（第599E章），「政務司司長如信納某人或某類別人士，符合以下條件，即可豁免該人或該類別人士接受強制檢疫」，其中一個可能適用的條件是「b. 該人或該類別人士的行程，對關乎符合香港經濟發展利益的生產作業、業務活動或提供專業服務的目的屬必要」，意味能否順利主辦亞洲賽，一如港超復操復賽，還看政務司司長張建宗的決定，亦要視乎對於港府來說，亞洲賽是否「符合香港經濟發展利益」了。

為了維持體育賽事運作，不少國家都在疫情放緩之時，對國際體育賽事參與者有豁免政策，近期例子有與香港競爭主辦亞冠J組的泰國，該國在這方面有莫大優勢——他們1月已曾舉辦過3站羽毛球國際賽，早有體育大賽的「隔離泡泡」經驗，參賽人士毋需如一般旅客隔離14日，另有特別安排：選手上機前需先檢測、抵泰首日要再檢測，之後3天都要留在房間隔離，再作檢測，「過關」後就可到球場訓練，之後會再不斷檢測，在完成比賽之前，都必需留在「泡泡」內，只准用專用交通工具往返球場及酒店。這些做法，與香港足總提交予政府的隔離計劃相距不遠，問題是政府最高層是否願意。

泰國早前順利舉行3站羽毛球國際賽事，最為人詬病的並非檢疫，而是膳食：

泰國1月主辦3站羽毛球國際賽，香港亦有派員參加：

日本球王桃田賢斗染疫連累全隊退賽 港隊抵泰嚴陣防疫

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3新冠陽性球手獲准參賽 賽會解釋不構成危險

球手為膳食崩潰 安賽龍表不滿竟遭賽會刪文

【泰國羽毛球賽】馬來西亞羽毛球女神吳柳螢紀錄抵達泰國後的隔離生活（按圖放大）：

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另一個例子，則是日本在最新一波疫情前曾實行的「體育相關人士入境特例措施」，由於日本在疫情期間全面禁止外籍人士入境，只有少部份人士獲豁免，如赴日參加重要體育賽事的合資格人士。日前日本《共同社》報道，日本政府考慮在全面解除「緊急事態宣言」後，允許海外運動員為奧運及殘奧測試賽入境、毋需隔離14天，但仍會「限制住所和賽場以外的外出，不允許利用公共交通工具」，並需恆常檢測，這一點，與東京奧運委員會向訪日媒體發出的指引相似，亦合情合理。

巴林資源充沛 成主辦世盃外小組大熱

再舉一例，就是世界盃外圍賽的同組對手巴林。亞洲足協昨日（2日）稱，世界盃亞洲區外圍賽改於6月的國際賽期間，以賽會制舉行，目前正邀請屬會申辦小組賽事，在香港所屬的C組中，相信以巴林申辦的機會最大、亦最有能力成事。撇除本身鄰近同組兩強伊朗及伊拉克，巴林本月也底將舉辦一級方程式賽車（F1）世界錦標賽的季前測試及第一站賽事，既有能力應付這牽涉龐大人力物力的賽事，應付世界盃外圍賽難度相對應不高。當然，巴林無論地理優勢、人口密度和資源都是香港無法相比。

巴林去年已在疫情中舉辦過F1分站賽：

事實上，在疫情持續緩和之下，若可以為來港參加重要國際賽事的外籍運動員、或是從海外重要賽事回港的香港運動員，制定特殊的檢疫守則，在安全情況下作有限度寬免，不單對於香港今次主辦亞洲球會賽大有幫助，亦可以為延期多時的多項國際大賽帶來一線生機，包括緊隨亞冠盃舉行的場地單車國家盃香港站、延期至11月5至7日的香港國際七人欖球賽、未定新賽期的香港網球公開賽、香港高爾夫球公開賽等。若疫情控制進展順利，再連月都有國際體育賽事可看，對於市民逐步恢復正常生活，亦大有好處。