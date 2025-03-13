歐聯｜皇馬憑互射12碼淘汰馬體會　八強惡鬥阿仙奴

歐聯周三（3月12日）舉行16強次回合賽事，其中馬德里體育會於法定90分鐘，以1：0勝皇家馬德里，惟馬體會首回合以1：2落後對手，兩回合合計兩隊打成2：2須加時作賽。不過，雙方經加時未改寫比數，需以互射12碼分勝負，結果由皇馬以4：2勝出，出線八強，將對陣阿仙奴。同日晉級的還有：多蒙特、阿仙奴、阿士東維拉。



上半場僅1分鐘，干拿加歷查（Conor Gallagher）已在迪保羅（Rodrigo De Paul）助攻下為馬體會取得入球。於下半場70分鐘，皇馬翼鋒雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）操刀12碼不入，錯失良機。幸在互射12碼階段，對手的祖利安艾華利斯（Julián Álvarez）被判違例不入，以及馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente）射失，令皇馬得以出線。

圖為2025年3月12日，歐聯周舉行16強次回合賽事祖利安艾華利斯（Julián Álvarez）在互射12碼時跣腳，最終被判違例不入。 （Getty Images）

同日歐聯其他賽事結果

里爾 1：2 多蒙特

阿仙奴 2：2 燕豪芬

阿士東維拉 3：0 布魯日