歐國聯｜法國2比0德國　奪季軍

撰文：洪怡霖
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歐洲國家聯賽A聯賽季軍賽周日（8日）舉行，由德國對陣法國。在Kylian Mbappe和Michael Olise的進球幫助下，法國隊以2比0擊敗德國隊，奪得歐洲國家聯賽季軍。

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歐洲國家聯賽（歐國聯）