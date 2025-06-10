香港對印度最新消息｜正選名單及戰情更新　5萬人入場勢創紀錄

香港對印度的亞洲盃外圍賽第三圈賽事，周二（10日）在啟德體育園主場館上演，門票全部沽清，入場人數勢破紀錄。本文會為大家帶來正選名單、最新戰情及現場消息。

現場採訪：高詩琦、袁志浩、趙子晉、夏家朗



香港對印度｜（夏家朗攝）

香港對印度｜（夏家朗攝）

香港對印度｜亞洲盃外圍賽

最新消息

【19:45】未被教練韋斯活徵召而成為新聞焦點的華人前鋒劉智樂，與流浪總幹事李輝立一起入場觀戰。

香港對印度｜劉智樂與李輝立入場觀戰。（袁志浩攝）

【19:20】象徵全場滿座的紅旗飄揚於啟德體育園主場館門外，今晚一戰將成為香港史上最多人入場的港足賽事。

【19:08】現場公布雙方正選名單。後衛為周緣德、鍾樂安、費蘭度和陳晉一，中場為陳俊樂、茹子楠及孫銘謙，前鋒為李小恆、洛迪古斯和祖連奴。

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香港對印度｜象徵滿座的紅旗在啟德體育園主場館外飄揚。（袁志浩攝）

香港對印度｜香港隊正選名單。

香港對印度｜亞洲盃外圍賽

入場情況

香港對印度的亞洲盃外圍賽第三圈賽事，5萬張門票全數售罄，勢成香港隊有史以來最多人入場的比賽。啟德主場館於下午5時30分開放，不少球迷穿上港隊球衣或紅色上衣進場，由於尚未進入入場高峰，安檢口的情況十分順暢，第一批入場球迷一邊打鼓一邊高呼「We are Hong Kong」的口號，進入北看台的主隊球迷區。

香港對印度｜大批球迷提早到啟德體育園，做足準備為港隊打氣。（夏家朗攝）

香港對印度｜大批球迷排隊入場。（夏家朗攝）

香港對印度｜大批球迷購買紀念品。（夏家朗攝）

啟德主場館外設有大型港隊球衣吹氣裝置，不少球迷排隊打卡，也有戴着熊貓頭套的女士留倩影。至於啟德主場館內售賣港隊紀念品的攤位，在主場館開門後便引來球迷消費，紀念品包括T恤、限量球星收藏卡、頸巾、Cap帽等。

香港對印度｜主場館外設有一個大型港隊球衣吹氣裝置，不少球迷排隊打卡，也有戴着熊貓頭套的女士留倩影。（高詩琦攝）

香港對印度｜（夏家朗攝）

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香港對印度｜有球迷組織「香港力量」成員派發自製貼紙。（高詩琦攝）