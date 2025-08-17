足總疑為C朗艾納斯突取消傑志女足場地　荷蘭女將怒轟：真可恥

葡萄牙巨星C朗拿度隨艾納斯訪港，出戰沙特超級盃賽事，連日先後在九龍塘聯校運動中心以及將軍澳足球訓練中心操練，C朗亦在IG分享在香港訓練時的情況，一個寫上：「No shortcuts. Only hard work.」（沒有捷徑，只有苦幹）的帖文，獲得近350萬人讚好。

然而傑志女足陣中的荷蘭女將禾絲（Danielle Vos）轉載C朗帖文時指出，「足總周五突然取消他們預訂的場地，提供的理由是：艾納斯要來這裏訓練」，質疑足總對女足缺乏支持，並不滿地說：「又一次，真可恥」（Shameful, once again）。



C朗在IG上載在將軍澳足球訓練中心操練的照片。（IG）

傑志女將不滿足總臨時取消場地：因為艾納斯要在這裏練

傑志女子足球隊目前正為女子亞冠盃外圍賽備戰，傑志女足被編入E組，同組對手包括印度代表東賓高及有主場之利的柬埔寨代表金邊皇冠。賽事會在柬埔寨上演，傑志女足先在8月28日對主隊金邊皇冠，力爭小組首名，成為亞冠盃分組賽12支球隊之一。

傑志女將禾絲（Danielle Vos）在IG限時動態轉載C朗在將軍澳足球訓練中心操練的帖文，並以英文寫上：「為我們出發參加女子亞冠盃前的最後一星期訓練，我們整個星期都已預訂真草場。香港足總取消了我們在周五的預留場地，指明是艾納斯要在這裏訓練。」

傑志女足守將禾絲（Danielle Vos）指控足總臨時取消她們的場地。（IG Story）

她質疑：「沙特超級盃6月已確定在香港舉行，香港足總，到底這純粹是你們在策劃上的無能（incompetence），還是因為你們對香港女子足球完全缺乏支持，導致你們要取消我們的場地？」禾絲在帖文中質問足總：「你們有沒有像要求我們那樣，叫艾納斯改在晚上9時30分操練？」

禾斯在文中感慨，「身為一個香港女子足球員，我撫心自問：為什麼我還要那麼着緊呢？」流露出女足慣常受忽視的同時又稱，「這件事會向在香港踢足球的女生和小女孩，帶出一個什麼訊息？」最後她添上一句：「又一次，真可恥」（Shameful, once again）來表達不滿。

傑志女足女將禾絲（Danielle Vos）。（IG）

傑志：足總表示臨時場地調配

傑志位於石門的訓練基地為人造草，然而傑志女足即將前赴柬埔寨金邊作賽的Morodok Techo National Stadium為真草，因此球隊為備戰賽事實在有需要在真草場訓練。《01體育》就事件向傑志了解，獲回覆稱：「足總表示臨時場地調配，提出過兩個替代方案，但我哋唔適合，所以暫定會喺返中心練。」本報亦就事件向足總查詢，暫未獲回覆。

25歲的禾絲為荷蘭裔，由於爸爸的工作關係，一家人每隔數年便會到另一個地方生活，她在挪威出生，從小已開始踢足球，司職中堅，曾在美國出戰NCAA賽事，3年前來到香港後卻因膝部重創兩度做手術，2023年加入成為傑志女足一員，去年領軍首度出戰女子亞冠盃外圍賽，惟未能晉身分組賽，今次再次隨隊出戰，力求取得突破。