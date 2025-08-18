英超｜曼聯遭角球戰術攻陷惹爭議　阿莫林：我們下次都要照做

英超首周焦點大戰，曼聯在主場以0：1不敵阿仙奴，阿仙奴憑卡拉科利（Riccardo Calafiori）在13分鐘接應角球頂入全場唯一入球，但這個入球是否應該成立，引起不少討論。



當時，曼聯門將比恩迪（Altay Bayindir）在門前與沙列巴（William Saliba）糾纏，結果未能清脆將迪格蘭賴斯（Declan Rice）開出的角球解圍，反而只能將球拍回門前，被卡拉科利輕鬆頂入。領隊阿莫林（Ruben Amorim）賽後力撐自家球員，直言：「那一刻他選擇向球而不是向人，但他受到推撞，無法保護自己。這就是我的觀感。」

比恩迪未能抵擋阿仙奴的角球戰術。（Getty Images）

不過，前英格蘭國門祖赫特（Joe Hart）卻不認同這說法，他指出：「那不是犯規。比恩迪應該用左手抗衡沙列巴，再用右手將球打走。他過於捲入了混戰，最後自己亂了陣腳。」赫特又補充，曼聯或可考慮安排更多人手來保護門將，類似過往費格遜時代，亦曾以此協助當時新加盟的迪基亞適應英超比賽強度。

由於VAR沒有推翻入球判決，意味該次門前位置爭奪戰被視為合理碰撞。阿莫林無奈表示：「如果這樣的入球成立，那我們下次也要跟着做。」

阿莫林認為阿仙奴的入球犯規在先。（Getty Images）

這次失守令曼聯門將問題再度備受關注。比恩迪再次暴露防守角球的弱點，而主力奧拿拿（Andre Onana）雖已復操，但因傷錯過整個季前熱身賽，未被列入出戰名單。阿莫林強調自己「對三名門將都滿意」（包括37歲的湯希頓），並指出奧拿拿並未被棄用，只是因傷缺陣。

外界一直質疑曼聯是否需要加強門將位置，曾有消息指阿士東維拉的世界盃冠軍門將馬天尼斯（Emiliano Martinez）或巴黎聖日耳門的當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）是潛在人選。不過，據了解，紅魔早已排除相關交易。

曼聯下周會作客富咸，預料奧拿拿將復任正選，屆時表現將成為外界關注焦點。