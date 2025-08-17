曼聯周日大戰阿仙奴　阿迪達稱是時候奪冠　料紅魔今季表現有改善

阿仙奴連續3季與英超冠軍擦身而過，今季大肆增兵再度挑戰王座，首仗便遇上同樣買入不少貴價貨的昔日宿敵曼聯，主帥阿迪達大談爭冠目標之餘，預期上季只得英超第15位的曼聯，今季表現將有改善。



阿迪達。（Getty Images）

阿迪達談英超爭冠：我們需要去贏但實在很難

阿仙奴在阿迪達麾下英超「三連亞」，連續3季都只差一點，今夏槍手斥近2億英鎊收購約基利斯（Viktor Gyokeres）、蘇比文迪（Martín Zubimendi）、馬度基（Noni Madueke）等新球員，談起今季爭冠，阿迪達直指錦標，「過去3年已顯示我們表現穩定，分野在於細節……新成員加入以及我們多一年建立默契，我們需要去贏（ we're going to have to win）。」

英超爭冠談何容易，阿迪達說，「聯賽競爭愈來愈大，很多、太多球隊均有力爭冠。有些不獲看好的球隊會突然嚇所有人一跳，球隊、領隊質素、球會架構都很強大，爭標將會很困難。」

曼聯簽入的錫斯高，一度盛傳會加盟阿仙奴。（Getty Images）

稱曼聯簽入好球員 「表現會較上年有改善」

英超首仗便要對曼聯，阿迪達一臉坦然，「我們在球季中總要跟對方作賽」，談到曼聯上季失色，他認為曼聯今季亦會有所不同，「主帥跟他們累積更多時間在一起、一起參與季前熱身賽，他們跟其他球會一樣亦簽入一些很好的球員，我認為他們實力增強，就如其他球隊一樣，表現會較上年有改善。」

對於阿仙奴跟曼聯的對決，阿迪達說：「有太多美好回憶，但已成歷史。當我年輕一點時，雙方陣中都有一些性格巨星，令對碰總是帶點不同。如今已不再一樣，不過我認為今仗將會是超級緊湊和非常刺激。」

阿仙奴新兵約基利斯（Viktor Gyokeres）。（路透社）

今季斥近2億英鎊買入6員新兵，有趣的是阿仙奴原本想收購的錫斯高（Benjamin Sesko），成為曼聯一員，而盛傳會跟阿莫林在曼聯重逢的士砵亭前鋒約基利斯，則加盟阿仙奴， 兩大前鋒很大機會在這場大戰同場較技。

阿迪達稱：「我只能談Viktor（約基利斯），很開心我們可擁有他」，指出對方適應良好，並已在隊中帶來很大正面影響，「他每天變得更好，是那種天生體能好的球員，跟我們踢的兩場熱身賽已曾有好表現，周日一戰大家可看看他帶來的東西。」