英超速評｜曼聯新兵對辦舊將回勇　「又」輸一場卻看到了希望

英超曼聯又輸一場。不過，對比上季那些輸得難看的比賽，「紅魔鬼」在新一季聯賽主場以0：1不敵阿仙奴這一仗，卻讓球迷看到希望。馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）及麥比奧莫（Bryan Mbeumo）兩員新兵表現「對辦」，美臣蒙特及卡斯米路等舊將也有回勇迹象，今季重返前列的目標，可以審慎樂觀。



曼聯主帥阿莫林今仗先收起新中鋒錫斯高（Benjamin Sesko），以根夏踢正箭頭，麥比奧莫則偏右進攻，兩人有時會轉換位置。陣容仍是3-4-3或3-4-2-1，其他位置則跟上季差不多。值得注意是，由於兩名新兵都有單打獨鬥的能力，阿莫林的戰術也趨簡單，將皮球盡快傳向前，尤其在右路極為活躍的麥比奧莫。

麥比奧莫今仗極為活躍。（Getty Images）

根夏今仗也不斷施展盤扭技術，6次嘗試過人，4次成功，其中在上半場的一次，盤球闖過阿仙奴4人防線，只是埋門一腳射得太正。

當然，兩人跟其他隊友仍欠默契，很多時都單打獨鬥，麥比奧莫幾次在右路突破傳中，禁區內只得根夏，甚至沒有紅魔球員跟進，難怪他5次傳中只得1次成功。曼聯落後下，以阿密特迪亞路於55分鐘入替右翼衛達洛治，令球隊右路攻勢更盛，由於兩人都有個人突破能力，導致阿仙奴左路防線風聲鶴唳，只是兩人仍稍欠默契，屢有傳失，始終未能化優勢變成入球。

馬菲奧斯根夏亦表現對辦。（Getty Images）

結果阿仙奴藉卡拉科利（Riccardo Calafiori）於13分鐘接應角球頂入的一球，以1：0險勝。事實上，曼聯在數據上佔盡上風，控球率是61%，射門比率則是22：9，要不是客軍門將大衛拉耶全場共作出7次撲救，相信紅魔可有分落袋。

阿仙奴再憑角球戰術取得入球。（Getty Images）

再者，這記入球也充滿爭議，皆因阿仙奴角球開出時，中堅威廉沙列巴在門前不斷騷擾曼聯門將比恩迪（Altay Bayindir），慢鏡顯示其手踭有動作頂着比恩迪，也令後者未能打出來球，讓卡拉利利遠柱頂入。現場旁述的前曼城門將祖赫特則認為，比恩迪的動作應該更強硬，譬如用一隻手推開沙列巴，另一隻手就打手槌，否則像現時球證沒吹罰便「蝕底」。

至於曼聯另一重點收購，身高6呎5吋的錫斯高，今仗於65分鐘後備入替，雖然沒有搶鏡的演出，但幾次作為柱躉式中鋒，都做到支點角色，而且上陣大約半小時已有2次射門及2次關鍵傳球，表現已將對手的新中鋒約基利斯（Viktor Gyokeres）比下去。

錫斯高後備落場帶來一定威脅。（Getty Images）

阿仙奴新中鋒約基利斯演出一般。（Getty Images）

約基利斯本屬阿莫林執教士砵亭時的愛將，今夏強勢加盟阿仙奴，令人憧憬終於解決球隊多年缺乏正中鋒的毛病，可是這名27歲中鋒今仗表現乏善足陳，射門、關鍵傳球，數據都是0；而且身高達6呎2吋，但今仗6次爭頂卻只得1次成功，外加11次斷送控球權，表現失色。當然這只是新一季英超的首場賽事，他亦需時適應，且看這名瑞典射手能否盡快適應英超的節奏，成為球隊的重要戰力。