英超｜阿仙奴新中鋒約基利斯數據慘淡　網民：撥頭髮多過踢波

阿仙奴在奧脫福憑卡拉科利（Riccardo Calafiori）頂入全場唯一入球，以1：0擊敗曼聯，在英超新球季首戰全取三分。今夏6400萬鎊加盟的瑞典中鋒約基利斯（Viktor Gyökeres）未有建樹，卻因屢次「撥頭髮」成為另類焦點。



約基利斯在英超首戰未有建樹。（Getty Images）

這名前士砵亭射手正選上陣60分鐘，數據相當慘淡——零射門、零製造機會，只在曼聯禁區3次觸球，合共13次地面及空中對抗僅勝出3次。領隊阿迪達賽後解釋，球隊未能踢出適合他的比賽節奏：「有7、8次本可交出直線攻門卻傳失，令比賽變成你來我往的籃球戰。他在高位逼搶表現不錯，但我們沒能創造讓他衝刺的空間。」

賽後，天空體育評述員史杜列治（Daniel Sturridge）與米卡李察士（Micah Richards）均指出，約基利斯需要時間適應新隊友的跑動方式，而球隊亦要學懂如何發揮其特點。相比起技術分析，社交平台卻對他的小動作十分關注，有球迷調侃：「他全場最大貢獻就是不停撥頭髮」、「撥頭髮次數可能比他在禁區內觸球次數還多」，甚至有人戲稱應把「撥頭髮」列入官方數據統計。

約基利斯在英超首戰未有建樹。（Getty Images）

雖然外界質疑聲音不小，但據報阿仙奴內部對這位新援的訓練表現甚為滿意，依然充滿信心。阿仙奴下周回到主場對升班馬列斯聯，約基利斯能否交出「撥頭髮」以外的數據，值得關注。