C朗聯校運動中心訓練 引學生大樓上圍觀 球隊職員趕至阻拍攝
撰文：袁志浩
出版：更新：
C朗拿度與沙特球隊艾納斯周一（18日）於九龍塘聯校運動中心作官方操練，引來學生在鄰近大樓上圍觀，但之後有艾納斯職員趕至，阻礙群眾拍攝。
艾納斯是最早抵港備戰的參賽隊伍，球隊今日黃昏於九龍塘聯校運動中心操練，首度開放傳媒拍攝，陣中球星C朗拿度、沙迪奧文尼、祖奧菲歷斯與新兵京士利高文都有參與。
訓練引來過百名中外傳媒採訪，艾納斯嚴格執行只開放拍攝15分鐘的規定，甚至要求傳媒在操練正式開始前將鏡頭移離球場。操練原定在下午6時開始，C朗拿度於5時44分步出更衣室，他向看台上的傳媒揮手打招呼後，便走向教練了解訓練內容，球隊亦隨即開始慢跑，傳媒此時獲告知可以開始拍攝。
+4
C朗隨球隊拉筋熱身、玩騮搶球，相當投入，與隊友們打成一片，球場附近的教學大樓也有數十名學生在平台或天橋上聚集，希望一睹C朗身影，部份人拿出手機不斷放大鏡頭拍攝，見C朗起腳射門亦紛紛起哄。
也許是學生們引起了注目，大樓保安在收到通知後手持「請勿聚集」的紙牌呼籲學生離開，更有艾納斯職員抵達，提醒在場人士訓練是閉門性質，要求不要拍攝，甚至檢查相機，想刪去有關照片。然而仍有不少人堅持留在平台上，繼續觀看C朗訓練。
