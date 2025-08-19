C朗掟波衫贈香港球迷　多人衝入草地追星　賽後兩隊均無球員受訪

C朗拿度首度香港獻技，與另一球王美斯不同，這次他踢了90分鐘，完場後更掟波衫贈予香港球迷，面對多名球迷衝入場內追星，心情也沒有受到影響。



大球場內的球迷不論穿上的是皇馬、曼聯、祖雲達斯、葡萄牙國家隊或艾納斯的波衫，背後都是印上同一個名字——C朗拿度，這位球星今日正選上陣，踢了90分鐘，雖然沒有入球，但相信大部份球迷都收貨。

C朗今場比賽踢了90分鐘。（梁鵬威攝）

現場球迷在比賽中途玩人浪，為C朗狂噓令隊友文尼被逐的伊蒂哈德守門員，這位球星只是走近邊線接應界外球，或到近後備席一邊飲水，都會獲得觀眾歡呼。C朗尾段體力已有所下降，速度不及對手無法追得皮球，他低頭喘氣，場內即齊心高呼「Ronaldo」為他打氣。

C朗被調離場時向球迷鼓掌。（梁鵬威攝）

C朗在第90分鐘被換離場，接受全場超過3萬名球迷的掌聲，他投入地站在場邊等待球證吹完場哨，與隊友一同慶祝勝仗。

然而比賽後大球場上演多場「競跑大賽」，多名球迷突破保安防線衝入草地，欲親近C朗拿度拍照，與保安展開追逐，部份人被艾納斯職員阻止，甚至遭保安擒倒在地，沒有一人成功接近C朗。

多名球迷在賽後衝入球場。（梁鵬威攝）

C朗面對香港球迷也十分識做，他特意帶隊友走向己隊球迷，拍手致意；慢慢步向球員通道之際，又除下身上的球衣，最終把波衫掟向觀眾席。

賽後的混合採訪區更是逼滿百多名傳媒守候，C朗一度只身穿底褲步出更衣室，但最後待至近11時多才登上隊巴，面對各種提問也沒有回應，僅揮手及報以微笑。

然而在C朗之外，艾納斯與伊蒂哈德兩隊所有球員，包括沙特阿拉伯籍球員，面對當地與香港傳媒都沒有停下來受訪，令人好奇賽事移師香港舉辦，究竟是為了什麼。