英超｜般奴主射12碼前被撞到　懊惱球證未有道歉　「這不是藉口」

曼聯隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes ）罕有射失12碼，他在準備主射的時候意外地被球證撞到，受到影響下皮球一飛衝天，不過他拒絕以此作為藉口。



作客富咸的曼聯，在上半場38分鐘獲得先開紀錄的絕佳機會，美臣蒙特在禁區內被抱跌，VAR介入後球證判罰12碼，沒料到這時又再出現另一個插曲。

般奴費南迪斯射失12碼。（Getty Images）

當時般奴費南迪斯擺好皮球，慢慢向後踱步準備操刀，球證卡雲拿（Chris Kavanagh）仍然在附近，指揮禁區邊緣球員的企位，結果肩膀撞到般奴，後者顯得相當意外，立刻攤開雙手表示不滿。般奴拿起皮球，向着球證念念有詞，一輪投訴過後重新做好準備動作，結果卻「炒波底」高出，是他自2023年底以來，首次主射12碼失手。

般奴費南迪斯與球證碰撞一刻。（Youtube影片截圖）

般奴在賽後承認事件令他感到懊惱，他解釋：「我很沮喪（upset）。作為一個劊子手，你會有一套自己的做法。球證沒有道歉，這是那時觸動到我的原因。」不過他隨即強調不會以此作為藉口：「我射得很差，起腳的位置太低，導致最終越楣而過。」曼聯主帥阿莫林（Ruben Amorim）都感覺到般奴不太開心、不太投入，「他肩負太多責任，覺得射失12碼對球隊影響很大」。

般奴費南迪斯立即向球證反映不滿。（Getty Images）

另外，曼聯今仗再度派遣比恩迪（Altay Bayindir）把關，對於奧拿拿（André Onana）的情況，阿莫林似是有所暗示：「這是一種領隊需要做的決定。我嘗試派出最好的球員去爭勝，所以我有此決定。」