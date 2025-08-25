英超︱基亞利殊顯功架　助攻起孖領愛華頓新球場首仗2：0挫白禮頓

愛華頓在英超開季首仗出師不利，作客因一個爭議十二碼0：1負「升班馬」列斯聯，今周首度在新主場Hill Dickinson Stadium出擊，從曼城外借而來的基亞利殊（Jack Grealish）首度正選上陣即貢獻兩個助攻，為拖肥糖全取3分。

至於諾定咸森林主帥紐奴因與班主鬧不和盛傳即將被炒，他周日繼續帶隊，森林作客1：1賽和水晶宮。



基亞利殊首度正選 助攻「起孖」助愛華頓新球場旗開得勝

「1億鎊先生」基亞利殊在曼城不再受領隊哥迪奧拿器重，今季外借到愛華頓。首周作客列斯聯，主帥莫耶斯先將他放在後備席，71分鐘才派他上陣。他在這19分鐘，未能為球隊扭轉敗局。

然而經過上場「熱身」，今仗獲得正選的基亞利殊把握機會演出身價，23分鐘的傳中球，由伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）近門接應射入，也是愛華頓在新主場Hill Dickinson Stadium的首個入球者。巧合的是，尼戴耶亦是愛華頓男子隊在葛迪遜公園的最後一個入球者。

伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）攻入愛華頓新主場Hill Dickinson Stadium第一球，再入史冊。（路透社）

白禮頓門前屢失機 韋碧克12碼宴客

下半場僅7分鐘，基亞利殊的傳送找到占士加拿（James Garner），後者一記地波勁射入網，基亞利殊兩記助攻，助愛華頓領先至2：0。

事實上客隊白禮頓攻勢甚至較愛華頓更多，13次射門，4次中目標，58％控球率，卻未能將優勢轉化為入球，韋碧克門前失機，三笘勳、雲赫基（Jan Paul van Hecke）均射中門框。

白禮頓在比賽後段曾有翻身機會，75分鐘達斯貝利賀爾（Kiernan Dewsbury-Hall）禁區內犯手球，愛華頓被罰十二碼，韋碧克操刀，愛華頓門將比克福特（Jordan Pickford）飛盡救出。拖肥糖守住2：0勝果，擊敗上季英超排第8的白禮頓全取3分。

基亞利殊補時4分鐘被換出時，與莫耶斯交流。（路透社）

基亞利殊：能獲勝很開心

賽後基亞利殊笑着說，今場是「巨大」勝利，「新球場的第一仗，我們想為球迷努力演出，能獲勝很開心。」

29歲的他過去兩年在曼城愈踢愈沉，上季英超只得7次正選，季尾甚至不在藍月亮的世界冠軍球會盃大軍名單之中，初到愛華頓即有好表現，似乎有復甦跡象，「我喜愛在曼城的日子，在那裏度過美好的4年，贏得大量獎盃，但當莫耶斯以FaceTime跟我對談，我已渴望來到這裏，今天已經證明了原因。」