英超｜阿仙奴15歲小將地標戰　隊友讚不絕口：潛質有目共睹

阿仙奴在昨晚 (23日)英超清風送爽地以5：0擊敗列斯聯，小將麥斯道文（Max Dowman）以15歲234天之齡上演英超地標戰，在約30分鐘的時間中表現出色，更為球隊博得「埋齋」12碼，賽後獲得領隊阿迪達及其他隊友一致讚賞。



主場出擊的兵工廠，賽前先有新加盟的英格蘭國腳伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）穿上紅白戰衣亮相。祖利安添巴（Jurriën Timber）藉角球攻勢兩度建功，並助攻予布卡約沙卡（Bukayo Saka）窄位射入，前鋒約基利斯（Viktor Gyokeres）梅開二度一洗上仗頹風，其中埋齋的12碼就要提到今仗一大焦點：15歲的麥斯道文。

麥斯道文。（Getty Images）

如果有留意阿仙奴季前熱身賽，相信對麥斯道文這個名字不會感到陌生，包括在香港啟德一戰在內他曾4次入替沙卡，在對紐卡素及維拉利爾時先後博得12碼，充份展現侵略性的球風。

阿迪達在球隊領先到4：0後，在64分鐘派出麥斯道文，此子未有怯場，很快便展現出色的盤球突破能力，令列斯聯守將要以超技術領黃來截停他。他在右路積極參與進攻，全場15次觸球當中有5次入侵禁區，包括在補時階段博得12碼，表現令人眼前一亮。

麥斯道文。（Getty Images）

麥斯道文成為阿仙奴史上第2年輕在英超上陣的球員，僅次於今仗38分鐘入替受傷馬田奧迪加特（Martin Ødegaard）的尼華尼利（Ethan Nwaneri），後者在15歲181天完成英超地標戰。球隊上下對他的出色表現或許早已胸有成竹，麥斯道文在14歲時已經跟隨一隊操練，亦有在年初隨隊前往杜拜訓練營。

麥斯道文。（Getty Images）

領隊阿迪達在賽後當然毫不吝惜讚美之詞，他說：「這就是我們每日在訓練場上見到的表現。他毫不猶豫，15歲的他堅信自己能完成任務，這是我這輩子從未見過的。對我們來說，他帶來了快樂，帶來了感動，令我們的工作如此美好。」為免外界給予這個小將過多壓力，阿迪達亦提醒需要好好「保護」他，不過這亦無阻其他隊友的讚賞，添巴在賽後亦表示：「我認為所有人都見到他的潛力。對觀眾來說，看他踢球是一種賞心樂事，願他在這裏會度過很多精彩的時光。」