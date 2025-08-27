羽毛球世錦賽｜李卓耀首圈過關　男雙洪魁駿/呂俊瑋僅負印尼名將

世界羽毛球錦標賽昨日（26日）完成第2日賽事，李卓耀在男單旗開得勝，順利打入32強。



李卓耀是今屆賽事的男單13號種子，他在首圈面對瑞典球手Gustav BJORKLER，首局未有受到太大考驗，未嘗落後之下先贏21：9。次局戰情較為緊湊，李卓耀先取2分，之後卻一直落後，直到中段雙方在14-17分幾次打成平手，在關鍵時刻李卓耀的發揮更為穩定，終於再贏1局21：17，花費35分鐘取得勝利。

男雙方面，港隊組合洪魁駿/呂俊瑋在32強遇上印尼名將「雙A組合」艾費恩（Fajar Alfian）/艾迪安圖（Muhammad Rian Ardianto），以21：14贏得首局，其後被對方以21：11還以顏色，去到決勝局港隊一度領先20：16，手握4個決勝分，卻遭印尼隊連取6分，「刁時」輸20：22，遺憾出局；兩個女單代表盧善恩及馬子雪（Saloni Mehta）則同樣64強止步。

首圈輪空的「鄧謝配」今日登場。（資料圖片/Getty Images）

比賽會在香港時間下午3時起再度展開，港隊代表繼續力爭晉級，今日伍家朗及呂樂樂/曾曉昕均會硬撼種子球手，其他出賽球員包括再度登場的李卓耀、楊雅婷/楊霈霖以及混雙首圈輪空的鄧俊文/謝影雪。