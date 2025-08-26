羽毛球．世錦賽｜伍家朗反勝奧地利球手　港隊雙打兩組合攜手過關

世界羽毛球錦標賽在法國巴黎揭幕，部份港將首日賽事登場，當中男單伍家朗反勝奧地利球手晉級，而兩對雙打組合亦攜手過關。



世界羽毛球錦標賽周一（25日）在法國巴黎開鑼，伍家朗首日登場，面對奧地利球手Collins Valentine FILIMON，伍家朗首局先輸16：21，及後隨即回勇，連贏21：15及21：7，反勝對手晉級次圈，而香港隊兩對雙打組合同在首日過關。

港隊女雙組合呂樂樂／曾曉昕以兩局21：10輕取瑞士組合；男雙的洪魁駿／呂俊瑋則直落兩局擊敗加拿大組合晉級，另一對男雙楊盛才／羅卓謙卻首圈止步。