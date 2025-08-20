羽毛球｜安賽龍與14年伴侶分手 「生活並不總是按計劃般進行」
撰文：威廉神
出版：更新：
丹麥羽毛球名將、兩屆奧運金牌得主安賽龍（Viktor Axelsen）昨日（19日）透過社交媒體宣布，已與伴侶Natalia結束長達14年的關係。
現年31歲的安賽龍在貼文中寫道：「生活並不總是按計劃般進行，我和Natalia決定和平分手。」他並未透露分手的細節，但強調兩人會繼續共同照顧兩名女兒，「我們的首要重心將放在兩個出色的女兒身上，並在這段艱難的時期盡力成為她們最好的父母。」同時，他亦懇請外界理解，尊重他們的私隱，「對此我們將不再作更多回應。」
安賽龍與Natalia自2011年相識以來，一直保持戀人關係，2011年安賽龍更曾宣布求婚成功，如今兩人關係將劃下句號。
今屆羽毛球世錦賽將於8月25日起在法國巴黎舉行，這位前世界球王早前已因傷宣布退賽，他曾在2017及2022年獲得賽事冠軍。另外，在9月9日起展開的香港公開賽參賽名單中，暫時仍然見到安賽龍的名字，但最終是否會出賽，仍有待最新消息確認。
