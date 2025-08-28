曼聯｜阿莫林承認球隊「完全迷失」　多次道歉：我只能說對不起

英格蘭聯賽盃第二圈爆出大冷門，曼聯在馬拉松式互射12碼後以11：12不敵英乙球會甘士比，賽後領隊阿莫林（Ruben Amorim）直言球隊「完全迷失」，並多次向球迷道歉。



紅魔今場在首30分鐘已落後兩球，雖然麥比奧莫（Bryan Mbeumo）及哈利馬古尼（Harry Maguire）後段各建一功追平，但互射十二碼輸11：12，慘遭淘汰。

阿莫林坦言情況已經「接近極限」。（Getty Images）

阿莫林賽後顯得情緒低落，他直言：「這已經接近極限了，某些東西必須改變。今晚表現最好、也是唯一真正站在球場上的，是甘士比。我們一開始完全沒有強度，可以說是完全迷失。」

這場敗仗意味著曼聯今季最大的爭標希望瞬間消失，阿莫林承認難以接受：「我已經沒有答案了，甚至連話都說不出來。我只能不斷向球迷說對不起，真的非常抱歉。」

曼聯在聯賽盃爆冷出局。（Getty Images）

他同時強調，現時唯一能做的是專注週六（30日）對般尼的英超比賽：「我身為領隊，應該理解到底發生什麼事，但今晚的比賽已經清楚說明了一切。接下來我們必須重整旗鼓，集中精神迎接聯賽。」

這場失利無疑令阿莫林壓力驟增。自接掌帥印以來，他在英超的勝率僅有24.1%，與昔日兩度經歷降班的禾諾克（Neil Warnock）持平。若在奧脫福再度失分，這個葡萄牙主帥勢必面對更加嚴峻的壓力。