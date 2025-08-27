英格蘭聯賽盃｜曼聯輪換鬥甘士比　阿莫林：無歐洲賽踢更加好

曼聯將在明日（28日）凌晨出戰英格蘭聯賽盃第2圈，領隊阿莫林（Ruben Amorim）在賽前記者會強調，今季雖然缺席歐洲賽，反而帶為球隊帶來寶貴的重建時間。



由於今季無緣歐洲賽，紅魔需比往常更早展開聯賽盃征途，次圈作客英乙球會甘士比，這亦是雙方自1948年以來首次交手。不過曼聯亦不宜輕敵，因為在2014年他們對上一次於次圈亮相時，便曾以0：4慘敗於當時身處英甲的米爾頓凱恩斯，留下尷尬紀錄。

曼聯領隊阿莫林。（資料圖片/Getty Images）

阿莫林認為相比起頻繁周中出戰歐洲賽，提早出戰聯賽盃並不是一個大問題，他直言：「我們未準備好同時應付英超和歐戰，現在能利用更多周中時間訓練，對球隊發展是好事。」

事實上，曼聯能夠給予他的時間或許亦只有今季，如果連續缺席歐洲賽的話，對球會財政狀況會是一個嚴重打擊，而聯賽盃冠軍正是重返歐洲賽的其中一張入場券，他強調：「我們需要時間建立基礎，將來才可更進一步。曼聯必須重返歐戰，這是球會的目標。」

曼聯將會在聯賽盃大幅輪換。（資料圖片/Getty Images）

對於這場比賽，阿莫林透露將進行大幅度輪換：「我們一周有三場比賽，球隊陣容具深度，必須調整以確保競爭力。」明奈（Kobbie Mainoo）及新兵約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）在首兩場英超未獲上陣機會，兩人與哈利馬古尼（Harry Maguire）、曼紐爾烏加迪（Manuel Ugarte）有望在今仗表現自己；門將奧拿拿（Andre Onana）以及小將艾登希雲（Ayden Heaven）、費達歷臣（Tyler Fredricson）等亦估計有機會參戰。

至於前鋒凱倫（Rasmus Højlund）外借意甲冠軍拿玻里已接近完成，而其他已被阿莫林打入「冷宮」的球員，包括安東尼（Antony）、辛祖（Jadon Sancho）、加拿祖（Alejandro Garnacho）及杜維爾馬拉西亞（Tyrell Malacia），則仍然有待處理。