羽毛球世錦賽｜鄧謝配不敵印度組合16強止步 港隊代表全數出局
撰文：威廉神
出版：更新：
世界羽毛球錦標賽昨日（28日）賽事，港隊混雙希望鄧俊文／謝影雪以局數1：2不敵印度組合卡斯度/卡皮拿（Tanisha Crasto/Dhruv Kapila），16強止步。
「鄧謝配」曾在今年4月的亞錦賽直落兩局擊敗對方，今仗戰情卻十分緊湊，在首局19平手時港隊連取兩分，先贏21：19。次局比賽形勢急劇變化，鄧謝配一度連失8分，以12：21被追成平手。去到決勝第3局，雙方你來我往，直到11平手時雙方差距未嘗多於2分，不過去到尾段印度組合再度發力，鄧謝配終以15：21落敗，無緣打入8強。
同日男單代表李卓耀在16強硬撼印尼好手基斯迪（Jonatan CHRISTIE），首局僅輸19：21，第2局未能抵擋對方攻勢，以9：21再輸1局。連同較早前在女雙出局的楊雅婷/楊霈霖，港隊代表悉數在16強止步。
8強比賽會在今日（29日）繼續上演，中國「一哥」石宇奇及韓國「一姐」安洗瑩分別遇上同國球手翁泓陽及沈有振；今屆比賽後將會拆夥的日本女雙志田志陽/松山奈未，將會對決韓國的金慧貞/孔熙容。
