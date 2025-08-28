羽毛球世錦賽｜日本女雙「最美組合」終極戰　挫港隊楊楊配晉8強

日本女雙「最美組合」志田千陽/松山奈未早前宣布拆夥，今屆世界羽毛球錦賽上演最後一舞，她們在16強面對港隊組合楊雅婷/楊霈霖未遇太大阻力，以21：13、21：16直落兩局晉身8強。



日本「最美組合」志田千陽/松山奈未。（Getty Image）

日本女雙「最美組合」終極戰

「楊楊配」昨日面對中華台北組合宋碩芸/余芊慧以直落兩局21：15過關，拆夥在即的志田千陽/松山奈未，實力在香港組合之上，而且力爭在最後一次合作登上世界頂峰，今場充滿決心。

楊雅婷/楊霈霖首局初段一度戰至3：3，惟之後被日本組合拉開至10：4，去到16：5的時候大勢已去，志田千陽/松山奈未以21：13先取首局。

香港女子羽毛球雙打組合楊雅婷（右）和楊霈霖（左）。（資料圖片；01體育袁志浩攝）

港隊「楊楊配」力戰次局曾領放

「楊楊配」在次局重整旗鼓，局初曾領先4：1、7：3，志田千陽/松山奈未圖在中段力追，但志田千陽手風不順頻頻打失，香港組合拉開至10：5。日本組合在逆境中連拿5分，追平10：10，技術暫停前再得分反超前11：10。志田千陽/松山奈未愈戰愈強，進一步拉開至16：12，港隊組合未放棄，曾追近至15：17，惟志田千陽/松山奈未始終技高一籌，以21：16，局數2：0勝出比賽，晉身8強。

李卓耀今日稍後會在16強硬撼5號種子、印尼好手基斯迪（Jonatan CHRISTIE）；伍家朗不敵東道主球手波波夫（Christo POPOV），以15：21及16：21告負，32強止步。

混雙組合鄧俊文/謝影雪今日亦會再度登場，對手是印度組合卡斯度/卡皮拿（Tanisha Crasto/Dhruv Kapila），「鄧謝配」在今年4月的亞錦賽曾以直落兩局擊敗對方。