美網｜莎巴蘭卡蟬聯女單冠軍　稱學會控制情緒　安妮絲莫娃飲恨

美國網球公開賽女單決賽，世界排名第一的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）以6：3、7：6（7：3）力挫有主場之利的安妮絲莫娃（Amanda Anisimova），第2次在美網封后，亦是她今季經歷數次失利後的首個大滿貫錦標。



這位白俄羅斯「一姐」的勝利不僅是個人第4個大滿貫單打冠軍，也是一種釋放。她曾在今年澳網及法網屈居亞軍，又於溫網4強輸給今次的對手安妮絲莫娃。這次她在美網完成「復仇」，回應了外界對她情緒控制的質疑。

美網女單決賽：莎巴蘭卡擊敗安妮絲莫娃封后。（Getty Images）

莎巴蘭卡賽後接受訪問時直言，心態調整是今次封后的關鍵：「過去兩場大滿貫決賽，我完全失去情緒控制，我不想再讓這種情況發生。比賽中有幾個時刻，我差點情緒崩潰，但我努力保持冷靜。」她今場比賽的致勝球雖然只有13次，比對手少9次，但非壓迫性失誤也只有15次，對手足足有29次。她保持穩定發揮，尤其在第二盤未能把握5：4的決勝發球局後，仍能重整旗鼓，最終在「搶七」中鎖定勝局，證明心理質素的進步。

至於再次與冠軍擦身而過的安妮絲莫娃，無奈淚灑賽場。這位24歲的美國球員直言未能好好發揮：「今天我沒有為自己的夢想拼盡全力。決賽時我總是非常緊張，這是我仍要努力改善的地方。我很希望自己能打得更主動、更有侵略性。」安妮絲莫娃雖然連續兩場大滿貫決賽遺憾落敗，但她在溫網決賽對施安迪（Iga Swiatek）「吞蛋」後重整旗鼓，去到美網8強擊敗這個勁敵，克服心魔，已經證明進步。

莎巴蘭卡則在頒獎禮上安慰對手，提醒對方不要放棄：「我知道輸掉決賽有多痛苦，但等你贏到第一個冠軍時，那種感覺會更加美妙。」

