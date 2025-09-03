網球｜黃澤林領銜　港隊維園主場出戰台維斯盃　下周末鬥烏茲別克

台維斯盃網球賽連續第三年於香港舉行，並將於本月13日至14日（周六及周日）假維多利亞公園網球主場進行世界II組賽事，由香港隊主場迎戰5號種子烏茲別克。本輪勝出的隊伍，將能晉級明年2月的世界I組附加賽，落敗一方則須出戰世界II組附加賽，力爭護級。



香港隊今日（3日）公布出戰陣容，包括黃澤林、鄭肇致、王子夫、黃俊鏗、朱鍇泓及隊長余曉東。至於對手烏茲別克隊陣容則有蘇丹諾夫（Khumoyun Sultanov）、福明（Sergey Fomin）、申馬克西姆（Maksim Shin）、米盧舍夫（Amir Milushev）、阿布杜薩馬多夫（Damir Abdusamadov）、烏斯蒙喬諾夫（Abdulaziz Usmonjonov）及隊長伊斯托明（Denis Istomin）。

從美網到台維斯盃，黃澤林希望坐滿維園網球賽，再度感受球迷熱烈的氣氛。（路透社）

已經第十三度擔任港隊隊長的余曉東表示：「陣容上，我們有目前世界排名較前的黃澤林領軍，但同時亦有三位資歷尚淺的年輕球手。相比之下，烏茲別克的隊員實力較為平均、經驗也較豐富，他們是世界II組的種子隊伍，我們必須奮力一搏。幸好我們擁有主場優勢，觀眾的支持將為我們的球手帶來極大鼓舞，勝負的關鍵最終仍取決於兩隊比賽當日的臨場能否發揮水準。」網總會長鄭明哲先生則指：「雖然過去不斷靠附加賽護級成功，但我們在世界II組已停滯太久，上次晉級世界I組已是1991年。再次晉級世界I組這是我們追求的目標。」

去年台維斯盃，黃澤林連戰雙打和單打。（資料圖片/蘇煒然攝）

自去年九月在維多利亞公園迎戰厄瓜多爾後，黃澤林的單打世界排名一度攀升至第128位，創下職業生涯新高。Coleman最近在美網成功從外圍賽晉級主賽事，並成為香港首位晉身大滿貫男子單打主賽事第三圈的球手。黃俊鏗於2014年首度代表中國香港亮相台維斯盃，這將是他第13次出戰此項賽事。他目前雙打成績為8勝3負，為港隊台維斯盃歷史上第二佳的成績。

至於對手烏茲別克，其主力蘇丹諾夫在單打目前世界排名第331位，他於2月打入浦那挑戰賽（Pune Challenger）四強，是2025賽季迄今最佳戰績。至於雙打方面，蘇丹諾夫排名目前世界排名第545位，同樣於職業生涯贏下九個未來賽雙打冠軍。

由於維園網球主場座位有限，公眾必須預先網上登記並獲取二維碼，方可入場觀賽；登記網站 www.daviscuphongkong.com 將於9月8日（周一）上午10時開放，歡迎公眾踴躍參與。比賽日現場將派發打氣紀念品，先到先得，送完即止。詳情將於稍後公布。

台維斯盃2025香港站詳情：

9月13日（首日 - 兩場單打）

開幕禮 - 10:40

正賽 - 11:00 開始



9月14日（次日 - 一場雙打、兩場單打）

正賽 - 11:00 開始

