WTA香港公開賽下周維園上演　奧運金牌參戰　大坂直美因傷退賽

一年一度的WTA香港網球公開賽將在10月底於維多利亞公園網球場上演，原定來港參賽的日本球手大坂直美（Naomi Osaka）及卡薩堅娜（Daria Kasatkina）先後退賽，大會早前公布參賽名單，東京奧運女單金牌賓錫（Belinda Bencic）宣布參賽，與費蘭迪絲﹑菲律賓新星伊雅娜（Alexandra Eala）等球手爭冠。



今年十月彷彿是香港的「網球月」，UTS網球賽早前在啟德落幕，WTA香港公開賽下周在維園網球場上演。早前宣布來港的大坂直美﹑卡薩堅娜﹑拉度簡奴等球手先後退賽，大會早前公布名單，包括原定出戰的湯珍奴域（Ajla Tomljanović）﹑菲律賓新星伊雅娜﹑包奧達（Katie Boulter）﹑卡蓮絲卡雅（Anna Kalinskaya）等球手，東京奧運女單金牌得手賓錫﹑2020年澳網冠軍堅寧（Sofia Kenin）﹑2023年曾稱霸香港賽的費南迪絲（Leylah Fernandez）再度來港，而中國女子網球名將李娜繼上年再度擔任賽事總監。

菲律賓新星伊雅娜將來港參賽。（路透社）

賓錫是東京奧運女單金牌。（資料圖片／Getty Images）

今次賽事票價分兩種，一等門票售價由港元220元至970元；二等門票則由港元160元至760元，門票將在9月19日中午12時公開發售。香港公開賽首兩日（10月25﹑26日）的資格賽免費開放予公眾入場，而10月27日將舉行「全民參與星期一」，同樣免費入場。

WTA香港網球公開賽 2025



地點：維多利亞公園網球場

日期：2025年10月25日至11月2日

票價：港元$160至$970不等

售票平台：Klook，9月19日中午12時公開發售

焦點參賽球手：湯珍奴域﹑伊雅娜﹑包奧達﹑卡蓮絲卡雅﹑賓錫﹑堅寧﹑費南迪絲﹑莎卡莉

