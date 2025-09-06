美網｜艾卡拉斯年少多好　直落三盤挫祖高域　決賽再鬥一哥冼拿

美國網球公開賽（美網、US Open）男子決賽組合誕生，再度是一對近年宿敵冼拿與艾卡拉斯對碰。二人目前佔據世界排名1、2位，亦是今屆賽事頭兩號種子。其中2號種子艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）以直落三盤擊退老將祖高域（Novak Djokovic），賽後更稱讚祖高域根本不像38歲，「他像有25歲的身體般強勁」。



美網男單4強，艾卡拉斯直落三盤擊敗祖高域闖決賽。

艾卡拉斯在美網4強以6：4、7：6、6：2直落三盤擊敗塞爾維亞名將祖高域晉級男單決賽。賽後被問及是否期許自己像祖高域一樣到了38歲仍保有競爭力，現年僅22歲的艾卡拉斯表示：「對現在的我來說太遠了。」有記者問他是否想打到38歲時仍像祖高域一樣，艾卡拉斯指，「費達拿曾告訴我，你不用想自己35歲、38歲還能不能打，他告訴我：『專注在下一個5年就好』，也就是說，現在我只要想到27歲，27歲的時候再想下一個5年。」

美網男單4強，艾卡拉斯直落三盤擊敗祖高域闖決賽，艾卡拉斯賽後讚祖高域身體狀態仍像25歲。

他表示當年費達拿向他說出這番話時，他一直謹記在心，不會去設想太過遙遠的未來，「就是一年一年來，最多就是設下5年的計劃，我們就看看我能打到幾歲，我會努力維持自己的身體狀態。」

美網男單4強，艾卡拉斯直落三盤擊敗祖高域闖決賽，二人賽後識英雄重英雄相擁。

祖高域雖然再度與生涯第25座大滿貫冠軍擦身而過，但今年四大滿貫都至少躋身4強仍讓艾卡拉斯折服，「他持續挑戰我們這些新世代球手，今年在大滿貫的表現令人印象深刻，我常告訴他，他的身體狀態看起來就像25歲，38歲還能維持這樣的水準真的很不容易。」

祖高域與艾卡拉斯最近兩次交手均勝出，包括今年初澳網8強。然而現年38歲的祖高域今天迎戰比自己年輕16年的艾卡拉斯時體力明顯不支。

一哥冼拿在另一場4強3：1擊敗奧格艾里阿辛晉級決賽。

艾卡拉斯接下來將於美國時間周日迎戰意大利球手「一哥」冼拿（Jannik Sinner）。冼拿在另一場4強擊敗25號種子奧格艾里阿辛，今次是雙方一個月內再度碰頭，之前辛辛那堤公開賽8強，冼拿以直落兩盤獲勝。今次冼拿第一盤先贏6：1，其後被追回一盤6：3。不過冼拿在全場11次破發機會中把握到4次，最後連贏兩盤6：3、6：4，盤數3：1晉級，今季四大滿貫都殺入決賽。