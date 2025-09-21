英超｜般奴卡斯米路各建一功　曼聯2：1險勝車路士　升上第9位

英超第5輪賽事，曼聯主場迎戰車路士。儘管兩隊各有一人被紅牌罰離場，曼聯最終憑般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）及卡斯米路（Casemiro）上半場各入一球，以2：1險勝車路士。賽後以5戰積7分升上聯賽榜第9位，車路士則積8分，暫列第6位。



本場賽事的重點是車路士門將羅拔山齊士（Robert Sánchez）上半場5分鐘就因為在禁區外踢跌麥比奧莫（Bryan Mbeumo）而被紅牌罰離場。

早段就要10人應戰的車仔隨即陷入被動，曼聯在14分鐘就取得入球。般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）接應後衛柏德列多古（Patrick Dorgu）的頭槌助攻近門射入，曼聯領先1：0。

2025年9月20日，英超第五輪賽事，曼聯主場迎戰車路士。圖為曼聯中場般奴費南迪斯（Bruno Fernandes，右）與隊友卡斯米路（Casemiro，左）一起慶祝射入本場第一個入球。（Reuters）

得勢不饒人的曼聯繼續大舉進攻，來到37分鐘，哈利馬古尼（Harry Maguire）禁區內助攻卡斯米路（Casemiro）近門頂入。曼聯領先到2：0。

2025年9月20日，英超第五輪賽事，曼聯主場迎戰車路士。圖為曼聯的卡斯米路（Casemiro，中）與隊友麥比奧莫（Bryan Mbeumo，左）一起慶祝射入本場的第二個入球。（Reuters）

當曼聯以為可以收穫一場輕鬆勝仗之際，卡斯米路（Casemiro）卻在上半場補時階段因為一記犯規，兩黃變一紅被罰離場。

車路士下半場積極反撲，來到80分鐘終於有所斬獲。後衛查禾查洛巴（Trevoh Chalobah）接應列斯占士（Reece James）的助攻一頂入網，比分來到1：2。

2025年9月30日，英超第五輪賽事，曼聯主場迎戰車路士。圖為車路士後衛查禾查洛巴（Trevoh Chalobah）接應列斯占士（Reece James）的助攻一頂入網，為車路士扳回一球。（Reuters）

儘管車路士其後發動猛攻，最終都未能扳平，以1：2敗走奧脫福球場。