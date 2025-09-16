朗尼稱曼聯在阿莫林麾下變得更差　上任後勝率奇低仍獲支持︱英超

曼聯上季季中辭退坦赫格，找來年輕少帥阿莫林（Ruben Amorim）重建。改革需時，過程痛苦，上季以英超歷來最差的第15位完季，今夏一擲逾2億英鎊買入錫斯高、根夏和麥比奧莫3個進攻球員，暫時仍未見改善，名宿朗尼批評，曼聯在阿莫林任內變得更差，另一名宿史高斯亦指，球隊陣容缺乏質素。

阿莫林上任後領軍47場比賽，勝率只得38.3％，如果只計英超賽事，贏波率更跌至25.8％，平均每場只得1分。



曼聯主帥阿莫林。（路透社）

曼聯主帥勝率排行榜：

1. 費格遜／1503場／897勝／勝率：59.7%

2. 摩連奴／144場／84勝／勝率：58.3%

3. 坦赫格／128場／70勝／勝率：54.7%

4. 蘇斯克查／168場／91勝／勝率：54.2%

...

阿莫林／47場／18勝／勝率：38.3%



朗尼：阿莫林上任後曼聯變得更差 毫無進步跡象

阿莫林任何10個月，曼聯暫時未見復甦跡象，打吡戰0：3不敵曼城一仗，作客區的紅魔球迷不少未完場已紛紛離場，前隊長朗尼稱，「我很想盡量對主帥及球員維持支持和正面態度，但實在難以坐在這裏說我們看到進步，或至少看到一些可見未來會獲得成績的東西。」

「我們完全看不到這些，真是非常困難」，他反問，「去年當坦赫格遭辭退，阿莫林上任，我們聽到他們將如何去踢、如何改變。我認為如果教練撫心自問，球隊現在變得更差。」

當拿隆馬加盟曼城，助球隊3：0擊敗曼聯。（路透社）

史高斯：如無加入競爭當拿隆馬，是刑事罪行

曼聯上季只得42分排第15位，不單創下英超年代最差，也是自1989/90球季以來最差排名，所得分數亦是自1973/74球季降班以來最少的一季。今個夏天曼聯花去2.5億英鎊引入新兵，並送走不合他心意的拉舒福特、加拿祖、辛祖、安東尼和奧拿拿，另一名宿史高斯將問題歸咎於曼聯轉會策略。

他直指曼聯陣容「缺乏質素」，中場組合無論是般奴費南迪斯、卡斯米路、明奈或什麼配搭，阿莫林嘗試的陣式都不見效，「這是個大問題，我想整個夏天曼聯的最重要優先順序是要找一個擅跑而能控制大局的中場。門將是另一大問題，他們要到甘士比一仗才知奧拿拿不夠好嗎？」他甚至質疑，「如果在當拿隆馬可收購而曼聯無加入競爭，便是刑事罪行」，並批評，「轉會部門只顧買前鋒，他們是要買，但是否需要全部3個？這點我不肯定。」

阿莫林麾下曼聯英超勝率只得25.8%。（路透社）

阿莫林靠歐霸拉高表現 英超勝率只得25.8%

細看阿莫林領軍至今47場比賽，18勝9和20負，勝率38.3%固然已經差，然而當中全靠歐霸殺入決賽，11場歐霸8勝2和1負的戰績拉高勝率。足總盃2勝1負，聯賽盃2戰2負，最重要的英超聯賽，跨季31場賽事8勝7和16負，共得31分，即是平均每場只得1分，勝率只得25.8%。自他上任以來，不計今季已降班3支球隊，為全英超成績最差一隊。

阿莫林堅持踢3-4-3，堅持就算被炒也不會變，曼聯董事局目前仍支持他，然而就算最終帥位不保，似乎仍不愁出路。賓菲加會長大選在即，其中一位候選人力爭找阿莫林出任主帥，阿莫林球員年代曾效力這支葡萄牙班霸9年，是年期最長的一隊，他亦是在這段期間14次入選葡萄牙國家隊。